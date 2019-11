Lokalny park wynajęty na komercyjny festiwal. Mieszkańcy będą mogli wrócić w lutym

"Wyobrażacie sobie, że na dwa i pół miesiąca mamy płatny wstęp do publicznego terenu zielonego w Warszawie, na przykład na Pole Mokotowskie? Nie? To zapraszamy na Bemowo" - zaalarmowało stowarzyszenie. Aktywiści przyznali, że fort bywał już zamykany, ale na dzień lub dwa - nigdy na tak długo jak teraz.

Wygrodzili część, którą mieszkańcy najchętniej odwiedzają

Z wałów na sankach? "To niebezpieczne"

Wygląda na to, że mieszkańcy stracą nie tylko miejsce, gdzie na co dzień biegają, jeżdżą na rowerze czy spacerują, ale też górkę którą zimą upodobały sobie dzieci. "Bemowiacy" zwrócili uwagę, że to właśnie zimą wały fortu są najpopularniejszym miejscem w okolicy do zjeżdżanie na sankach. "Organizator zadbał, by były one odpowiednio wygrodzone, bo właśnie z wałów możliwe byłoby podejrzenie wystawy za darmo" - napisali.