Był trawnik, jest dziki parking przed akademikiem WAT. "Aut przybyło w trakcie pandemii"

Kierowcy zamienili w parking zielony skwer między blokiem a akademikiem przy generała Kaliskiego. Mieszkańcy wzywają straż miejską, ale ta rozkłada ręce, bo teren należy do Wojskowej Akademii Technicznej. Uczelnia odpowiada, że w sprawie dzikiego parkowania... zawiadamia służby.

Na problem notorycznego parkowania na trawniku zwróciła uwagę mieszkanka jednego z pobliskich bloków. Samochody niszczą zieleń przed blokiem przy generała Sylwestra Kaliskiego 23. Naprzeciw znajduje się jeden z akademików Wojskowej Akademii Technicznej i to właśnie jego mieszkańców, czy szerzej - studentów uczelni - mieszkańcy podejrzewają regularne dewastowanie trawnika. Bloki w tej okolicy zamieszkują z kolei dawni pracownicy WAT-u lub ich rodziny. - Jestem córką emerytowanego wykładowcy WAT-u i żołnierza. Tu stykają się dwa światy: starsi i młodzież. Nikt nie chce się kłócić i robić na złość, ale jest mi po prostu przykro, bo to jest moja mała ojczyzna - tłumaczy w rozmowie z tvnwarszawa.pl mieszkanka bloku, która pragnie pozostać anonimowa.

Podkreśla, że proceder trwa co najmniej dwa lata lata i oskarża studentów.

"Jadą chodnikiem i parkują na trawie"

- Przyjeżdżają na studia i - zamiast parkować na prawie pustym parkingu za akademikiem, za który muszą płacić - jadą chodnikiem, i parkują na trawie - opisuje. - Te problemy na Bemowie zawsze były, parkowanie na zieleńcach było już wcześniej. Dlatego wojsko zrobiło parkingi za akademikami i postawiło słupki wokół terenów zielonych. Uspokoiło się. Kiedy we wrześniu 2020 roku pandemia się nasiliła, a jeżdżenie komunikacją miejską nie było zalecane, samochodów na skwerku zaczęło przybywać - relacjonuje. I wyjaśnia, że studenci Wojskowej Akademii Technicznej cały czas uczyli się stacjonarnie. - Wtedy zaczęłam robić zdjęcia parkingu - dodaje.

Parking należący do Wojskowej Akademii Technicznej | warszawa@tvn.pl

Parking należący do Wojskowej Akademii Technicznej | warszawa@tvn.pl

Parking należący do Wojskowej Akademii Technicznej | warszawa@tvn.pl

Parking należący do Wojskowej Akademii Technicznej | warszawa@tvn.pl

Parking należący do Wojskowej Akademii Technicznej | warszawa@tvn.pl

Parking należący do Wojskowej Akademii Technicznej | warszawa@tvn.pl

Nasza czytelniczka zauważyła też, że na skwerku pusto jest w weekendy, wakacje oraz święta, co - jej zdaniem - dowodzi, że parkują tam studenci. A tego, że to mieszkańcy akademika dowodzi z kolei fakt, że stoją tam cały czas. - Przyjeżdżają pod koniec weekendu. Stoją cały tydzień i w piątek wieczorem wyjeżdżają. Na weekendy trawniki pustoszeją! - przekonuje.

Na miejscu był Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl. - To jest otoczony słupkami, zielony, trawiasty skwerek. Te samochody stoją, gdzie chcą, centralnie na trawniku. Wjeżdżają za barierki i stają na trawie. Inaczej się tam nie da wjechać, jak tylko przez chodnik - potwierdza.

Straż miejska: to teren uczelni, niewiele możemy

Jerzy Jabraszko ze straży miejskiej przyznaje, że z ulicy generała Sylwestra Kaliskiego 23 płyną zgłoszenia. Od 1 września straż przyjęła trzy. Ale rzecznik formacji przekonuje, że straż nie mogła nic zrobić, bo auta stoją na terenie należącym do Wojskowej Akademii Technicznej. - W świetle przepisów policja i staż miejska nie mają możliwości działania, bo jest to teren WAT-u, a uczelnie wyższe mają autonomię - tłumaczy. Służby mogą wkroczyć na teren uczelni na wezwanie rektora lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, lub klęski żywiołowej. - W takim wypadku to uczelnia powinna reagować, jako właściciel terenu - argumentuje rzecznik.