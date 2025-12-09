Logo TVN24
Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby zginęły

Powódź w Kurdystanie
Powódź w północnym Iraku
Źródło: Enex
We wtorek intensywne ulewy wywołały gwałtowne powodzie na północnym wschodzie Iraku, powodując śmierć co najmniej trzech osób.

Co najmniej trzy osoby zginęły, a kilka kolejnych zostało rannych po gwałtownych ulewach, które we wtorek nawiedziły północno-wschodni Irak, powodując powodzie w regionie Kurdystanu - przekazały lokalne media i służby.

Ulewne deszcze w prowincjach Sulajmanijja, Erbil, Duhok i Kirkuk doprowadziły do zalań odmów, ulic, a w efekcie - zablokowania dróg. W mieście Chamchamal, jednym z najbardziej dotkniętych żywiołem rejonów Sulajmaniji, zginął 72-letni mężczyzna oraz 22-letnia kobieta - poinformował rzecznik regionalnej obrony cywilnej Sarkawt Karash. Jak przekazały władze, pod naporem wody zawaliła się na nich ściana szkoły. W sąsiedniej prowincji Kirkuk utonęła młoda dziewczyna.

Dwójka dzieci uznawana jest za zaginionych.

Najcięższa susza od niemal stulecia, potem powódź

Na nagraniach z zalanych miejsc widać mieszkańców usuwających wodę i błoto z domów.

- Deszcz był bardzo silny, a powódź przyniosła ogromne zniszczenia - nie zostało nam nic (...), wszystko w środku zostało zniszczone - powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Reuters poszkodowana mieszkanka Driya Gabriel.

Według lokalnych meteorologów deszcze mają ustąpić w środę, lecz ostrzegają oni przed możliwymi kolejnymi wezbraniami wód. Ulewne deszcze występują w czasie, gdy Irak, w tym Kurdystan, zmagają się z najcięższą suszą od niemal stulecia. Poziom wody w zbiornikach retencyjnych spadł poniżej 30 procent, a w wielu wsiach brakuje zasobów wodnych po latach ograniczonych opadów i budowie zapór w Turcji i Iranie.

Najsuchszy rok od ponad dziewięciu dekad. Rolnictwo znalazło się w kryzysie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najsuchszy rok od ponad dziewięciu dekad. Rolnictwo znalazło się w kryzysie

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Reuters, Enex, Anadolu Agency, Rudaw

Źródło zdjęcia głównego: Enex

PowódźIrakdeszcz
