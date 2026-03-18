Obfite opady deszczu nawiedziły we wtorek włoską Cosensę - prowincję położoną w Kalabrii, na południu kraju. Strażacy przeprowadzili na jej terenie około 20 interwencji. Dotyczyły one głównie wypompowywania wody z zalanych ulic, piwnic i domów.
Po ulewach poziom wody w rzece Tronto gwałtownie wzrósł, doszło do powodzi w gminie Crosia. Jak podały włoskie media, woda powodziowa porywała auta. Funkcjonariusze straży pożarnej wyciągali z zalanych pojazdów uwięzionych w nich ludzi.
Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół
Po ulewach doszło do osunięcia się ziemi na terenie gminy Stilo w Kalabrii. Strażacy i ratownicy od środowego poranka zabezpieczają teren wokół uszkodzonego przez żywioł kościoła Cattolica di Stilo. To zbytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Budowla została wzniesiona w IX wieku.
Akcja ratunkowa. Nagranie
W gminie Reggio Calabria samochód przewrócił się i częściowo zatonął podczas próby przekroczenia jednego wezbranych potoków w mieście Cataforio. W pojeździe uwięzione były dwie osoby i nie mogły się z niego samodzielnie wydostać.
Świadkowie zdarzenia zaalarmowali odpowiednie służby. Na miejsce przybyli funkcjonariusze z pobliskiego komisariatu. Pzy użyciu lin poszkodowanych udało się wydostać. Akcję ratunkową można zobaczyć na poniższym nagraniu.
Opracowała Anna Bruszewska
