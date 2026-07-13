Świat Wenezuela. Bilans ofiar wciąż rośnie, ocaleli w kryzysie Matylda Dziechcińska |

Skutki trzęsienia ziemi w Wenezueli Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

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Jak wynika z najnowszego bilansu, w wyniku trzęsienia ziemi, do którego doszło w Wenezueli 24 czerwca, 4490 osób straciło życie, 16740 osób jest rannych, a 17907 osób zostało pozbawionych dachu nad głową. Te liczby mogą jeszcze wzrosnąć. Na jednej ze stron internetowych, na których gromadzi się zgłoszenia o osobach, z którymi utracono kontakt po trzęsieniu, znajduje się prawie 30 tysięcy nazwisk.

Trwają akcje poszukiwawcze w Wenezueli Źródło: Reuters

Wenezuela. Rośnie zagrożenie chorobami zakaźnymi

Agencja AFP poinformowała, że zagraniczne ekipy medyczne, które pomagają w Wenezueli, starają się powstrzymać rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w obozach przejściowych, na stadionach, placach, w parkach i innych miejscach, w których schroniły się osoby, którym kataklizm odebrał domy.

Z problemem chorób zakaźnych mierzą się też szpitale polowe rozstawione przez ekipy z Meksyku, USA, Brazylii i Hiszpanii, szczególnie w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał wskutek trzęsienia. Poza leczeniem infekcji, lekarze zajmują się tam pacjentami z chorobami przewlekłymi i trudnościami psychicznymi.

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Trwa kryzys sanitarny

Poszkodowani przez trzęsienie ziemi są narażeni także na problemy żołądkowo-jelitowe i infekcje skórne - zwłaszcza ci, którzy mieszkają w namiotach i zbierają nieoczyszczoną wodę rzeczną, aby ją pić, gotować w niej i używać do mycia się. Kobiety i dziewczęta muszą radzić sobie z miesiączką, nie mając prywatności, dostępu do czystej wody i środków higienicznych. Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) ostrzegła w tym tygodniu, że "kryzys sanitarny jest daleki od zakończenia".

24 czerwca na północy Wenezueli doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie 7,2 i 7,5. Trzęsienia nastąpiły w odstępie mniejszym niż minuta, powodując rozległe zniszczenia między innymi w stolicy kraju, Caracas oraz w nadmorskim stanie La Guaira.