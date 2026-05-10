Piorun trafił nastolatka łowiącego ryby
W sobotę około godziny 17.25 miejscowego czasu jednostka ochotniczej straży pożarnej z miejscowości Beech Grove w Teksasie otrzymała zgłoszenie o nastolatku porażonym przez piorun przy rzece Angelina. Strażacy natychmiast ruszyli do akcji.
Przeżył porażenie piorunem
Po przybyciu na miejsce strażacy dostrzegli 19-latka siedzącego pod drzewem. Pomimo porażenia przez piorun był przytomny i komunikatywny. Chłopak, zidentyfikowany jako Hunter Wyche, został przetransportowany w karetce do szpitala w pobliskim mieście Jasper, gdzie lekarze ocenili jego stan jako stabilny.
W poście w mediach społecznościowych strażacy z Beech Grove przybliżyli okoliczności zdarzenia. 19-latek łowił ryby nad rzeką razem z przyjaciółmi. Zgłosili oni, że piorun uderzył w pobliską sosnę, pod którą stał poszkodowany nastolatek. Trafienie odrzuciło go na kilka metrów, a fragmenty drzewa były porozrzucane po okolicy.
Jak dodała jednostka straży w poście w mediach społecznościowych, piorun przyniosła intensywna burza, która rozwinęła się nagle w godzinach popołudniowych. Strażacy ostrzegli mieszkańców, by w razie zauważenia wyładowań jak najszybciej udali się do środka.
Źródło: KTRE, KFDM
Źródło zdjęcia głównego: Beech Grove VFD, Jasper TX