Świat

Piorun trafił nastolatka łowiącego ryby

Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Piorun poraził nastolatka, który łowił ryby nad rzeką w Teksasie. Na miejsce zdarzenia przybyła straż pożarna, która zaopiekowała się chłopakiem. Służby przybliżyły okoliczności zdarzenia.

W sobotę około godziny 17.25 miejscowego czasu jednostka ochotniczej straży pożarnej z miejscowości Beech Grove w Teksasie otrzymała zgłoszenie o nastolatku porażonym przez piorun przy rzece Angelina. Strażacy natychmiast ruszyli do akcji.

Przeżył porażenie piorunem

Po przybyciu na miejsce strażacy dostrzegli 19-latka siedzącego pod drzewem. Pomimo porażenia przez piorun był przytomny i komunikatywny. Chłopak, zidentyfikowany jako Hunter Wyche, został przetransportowany w karetce do szpitala w pobliskim mieście Jasper, gdzie lekarze ocenili jego stan jako stabilny.

W poście w mediach społecznościowych strażacy z Beech Grove przybliżyli okoliczności zdarzenia. 19-latek łowił ryby nad rzeką razem z przyjaciółmi. Zgłosili oni, że piorun uderzył w pobliską sosnę, pod którą stał poszkodowany nastolatek. Trafienie odrzuciło go na kilka metrów, a fragmenty drzewa były porozrzucane po okolicy.

Jak dodała jednostka straży w poście w mediach społecznościowych, piorun przyniosła intensywna burza, która rozwinęła się nagle w godzinach popołudniowych. Strażacy ostrzegli mieszkańców, by w razie zauważenia wyładowań jak najszybciej udali się do środka.

Źródło: KTRE, KFDM

Źródło zdjęcia głównego: Beech Grove VFD, Jasper TX

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
