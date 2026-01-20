Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora

Karambol na ponad 100 pojazdów w Michigan Źródło: Reuters

Środkowo-zachodnie i północno-wschodnie Stany Zjednoczone zmagają się z atakiem zimy. Dochodzi tam do tak zwanego efektu jeziora - nad Wielkimi Jeziorami Północnoamerykańskimi powstają zasobne w wodę chmury, które skutkują śnieżycami na położonych nieopodal terenach.

Karambol na 100 pojazdów

W poniedziałek intensywne opady śniegu znacznie pogorszyły warunki na drogach. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w hrabstwie Ottawa w Michigan na autostradzie międzystanowej I-196. Około godziny 10 miejscowego czasu doszło tam do ogromnego karambolu, w którym uczestniczyło ponad 100 pojazdów.

Lokalna stacja WWMT poinformowała, że w wyniku karambolu ucierpiało od dziewięciu do 12 osób. Na miejscu pojawiły się pogotowie i straż pożarna, które udzielały pomocy poszkodowanym i transportowały ich do okolicznych szpitali. Droga została zamknięta na wiele godzin w obu kierunkach na odcinku między miastami Hudsonville i Zeeland.

Silny mróz i wiatr powodujący zamiecie

Jak przekazał amerykański portal AccuWeather, w momencie zdarzenia temperatura odczuwalna wynosiła poniżej -20 stopni Celsjusza i wiał wiatr przekraczający 50 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Z tego powodu służby poleciły kierowcom uczestniczącym w zdarzeniu, by pozostali w swoich pojazdach. Byli stopniowo przewożeni busami do liceum w mieście Hudsonville, gdzie mogli się ogrzać i zorganizować transport do domów - przekazało biuro szeryfa hrabstwa Ottawa.

