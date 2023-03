Konferencja Wodna ONZ. "Mimo tego, że woda jest tak ważna, zapomnieliśmy o niej"

Wszystko zależy od wody

- W zasadzie każda decyzja, jaką podejmujemy na co dzień: czy chodzi o to, co zjemy, co wypijemy, czy może w co się ubierzemy, jest w jakiś sposób związana z wodą - powiedział. - I mimo tego, że woda jest tak ważna, zapomnieliśmy o niej.

"Centralny punkt każdego życia"

Jako kolejny przykład ekspert wskazał gospodarowanie ściekami. Odpowiednie postępowanie z nimi jest bardzo drogie, ale nie tak drogie, jak koszty opieki zdrowotnej dla osób, które chorują na skutek braku dostępu do czystej wody. Yenny Vega Cárdenas, przewodnicząca Międzynarodowego Obserwatorium Praw Natury, podkreśliła, że jest za nadaniem rzekom osobowości prawnej. - Niektórzy ludzie nie chcą w to uwierzyć, jest to dla nich dziwne, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rzeka może być traktowana jak osoba - tłumaczyła. - Ale jestem pełna nadziei i wierzę, że to bardzo dobry krok w stronę lepszej ochrony rzek i zarządzania jakością wody. Woda jest niezbędna do życia. To centralny punkt każdego życia - dodała.