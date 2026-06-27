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Upały w Europie. 193 miliony ludzi kontra 35-stopniowy skwar

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Prognozowana temperatura dla Europy na sobotnie popołudnie
Bogdan Chojnicki mówi o upałach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Ventusky
Sobota zapowiada się jako dzień ekstremalnie wysokich temperatur dla całej Europy. Francuska agencja prasowa AFP podała, że zatrważająco dużo ludzi doświadczy temperatur powyżej 30 i 35 stopni Celsjusza.

Z sobotniej analizy agencji prasowej AFP wynika, że co najmniej 193 miliony osób w Europie doświadczy tego dnia temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza. Agencja zaznaczyła też, że fala upałów wciąż przesuwa się na północny wschód kontynentu.

W sobotę temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza obejmą ponad 404 miliony mieszkańców Europy - bez uwzględnienia Turcji. Jednym z najbardziej dotkniętych krajów mają być Niemcy. Według szacunków ponad 82 miliony osób, czyli cała populacja kraju, doświadczy temperatur powyżej 30 stopni, a około 75 milionów ludzi znajdzie się w zasięgu wartości 35 stopni.

Prognozowana temperatura dla Europy na sobotnie popołudnie
Prognozowana temperatura dla Europy na sobotnie popołudnie
Źródło zdjęcia: Ventusky

Według AFP ekstremalne upały obejmą także znaczną część Austrii, w tym Wiedeń, Czechy ze szczególnym uwzględnieniem Pragi i okolic oraz zachód Polski. Temperatury przekraczające 30 stopni prognozowane są na obszarze od Grecji i Włoch po Danię i południową Szwecję. Wyjątkiem mają być Londyn, Portugalia oraz część Hiszpanii, gdzie temperatury pozostaną niższe.

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We Francji temperatury przekraczające 35 stopni mają objąć obszary zamieszkałe przez około 26 mln mieszkańców. Z kolei na Węgrzech temperatury powyżej 35 stopni mają wystąpić na terenach, gdzie mieszka ponad 9 mln ludzi, czyli większość populacji.

Liczba może być zaniżona

W obliczeniach AFP połączyła model prognoz pogody niemieckiej służby meteorologicznej - wyliczony około godziny 5 czasu środkowoeuropejskiego letniego - z danymi dotyczącymi gęstości zaludnienia. Mieszkańcy danego obszaru są uwzględniani, jeśli model przewiduje, że o określonej porze dnia temperatura przekroczy tam 30 lub 35 stopni.

Jak przekazał David Jablonski z austriackiej organizacji Klimadashboard, która opracowała tę metodę, model ma dokładność około 6,5 kilometra, dlatego nie może w pełni uwzględnić tak zwanych miejskich wysp ciepła. Organizacja dodała, że metodyka ta "prawdopodobnie zaniża liczbę osób dotkniętych problemem w gęsto zaludnionych obszarach miejskich".

Redagowała ast

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Źródło: PAP, AFP
Tagi:
UpałEuropapogoda
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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