Chcą odstrzelić 20 procent populacji niedźwiedzi

Sezon polowań na niedźwiedzie rozpoczął się w Szwecji. W tym roku zezwoleniem na odstrzał objęte zostało około 20 procent krajowej populacji ssaków. Liczba ta niepokoi organizacje ochrony przyrody, które obawiają się, że tak nasilone polowania mogą spowodować szkody w populacji.

W Szwecji rozpoczął się w czwartek sezon polowań na niedźwiedzie brunatne. W tym roku władze zezwoliły na odstrzał około 20 procent krajowej populacji, czyli 465 osobników. To mniej niż w poprzednich latach - w 2024 roku pozwolenie objęło 485 niedźwiedzi - ale według organizacji zajmujących się ochroną środowiska wciąż za dużo. Jak tłumaczyła Beatrice Rindevall, szefowa Szwedzkiego Towarzystwa Ochrony Przyrody, tak duża liczba osobników przeznaczonych do odstrzału oznacza, że populacja niedźwiedzi nie zdąży się odrodzić.

Niepokój ten podziela naukowiec ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego (SLU) Jonas Kindberg, który zwrócił uwagę, że choć skala tegorocznego odstrzału jest mniejsza niż w poprzednich latach, to dla zachowania ciągłości gatunku ważny jest rozkład płci i wiek osobników.

- Tak naprawdę nie wiadomo, jakie będą skutki spadku populacji - podkreślił. Dodał, że niedźwiedź potrzebuje co najmniej pięciu lat, aby osiągnąć dojrzałość płciową.

Populacja się kurczy

Tegoroczny limit został podzielony na poszczególne regiony. W hrabstwie Jaemtland w środkowej części kraju pozwolono na wybicie 108 niedźwiedzi, a w Norrbotten na północy - 24. Wielu myśliwych, aby zakończyć wyprawę sukcesem, stosuje przynętę, wymaga to jednak zgody władz. Według lokalnej gazety "Tidningen Angermanland" pierwszy w tym sezonie niedźwiedź padł pod Solleftea na północy kraju. Polowania będą możliwe do połowy października.

Według Szwedzkiego Stowarzyszenia Ochrony Drapieżników licencjonowane polowania na niedźwiedzia brunatnego są niezgodne z obowiązkami Szwecji wynikającymi z dyrektywy siedliskowej UE. Organizacja bezskutecznie próbowała zaskarżyć decyzję władz o tegorocznych limitach na odstrzał.

Zmniejszenie populacji niedźwiedzi tłumaczone jest koniecznością ochrony innych gatunków oraz możliwym zagrożeniem dla ludzi. Jak podała agencja prasowa TT, w XX wieku niedźwiedź w Szwecji był bliski wyginięcia. Krajowe szacunki wykazały, że przed wprowadzeniem licencji na polowanie w 2017 r. na terenie kraju żyło około 2900 osobników, a jesienią 2023 roku ich liczba wynosiła około 2450.

