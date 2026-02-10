Logo TVN24
Świętowali powrót słońca. Nie było go w miasteczku od listopada

shutterstock_2529919447 czyste niebo malowane przez słońce pozostawia jasny złoty odcień
Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Źródło: TVN24
Mieszkańcy miasteczka Pre di Ledro we włoskim Trydencie świętowali przez trzy dni powrót słońca, które pojawiło się na niebie po kilku miesiącach. Ostatni "nieśmiały promień" oświetlił dolinę w listopadzie, później schowało się ono za szczytami gór. Z okazji jego powrotu organizowane jest co roku Święto Słońca.
Mieszkańcy położonej w dolinie miejscowości Pre di Ledro w Trydencie zwykle na początku lutego rozpoczynają trzydniowe świętowanie, gdy słońce wyłania się zza gór i zaczyna świecić nad głównym placem i domami mieszkańców. Miasteczko liczące około 190 mieszkańców przez prawie całą zimę jest go pozbawione. Społeczność od 6 do 9 lutego obchodziła Festa del Sole, czyli Święto Słońca.

Od Świętego Marcina do Świętej Agaty

Ostatni nieśmiały promień słońca, jak wskazuje włoska telewizja Trento, zwykle oświetla dolinę 11 listopada, w dzień św. Marcina, a pojawia się ponownie na placu 5 lutego, co dało początek lokalnemu powiedzeniu "Da Sant'Agata il sole arriva nella contrada", czyli "Na Świętej Agaty słońce powraca nad dzielnicę".

Również w tym roku, gdy w weekend zaświeciło słońce, zgodnie z tradycją zorganizowano biesiadę, w trakcie której podane zostały dania lokalnej kuchni, między innymi polenta, czyli tradycyjna potrawa z mąki kukurydzianej, i gulasz mięsny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kościół św. Magdaleny, dolina Val di Funes, Włochy
"Zrobić proste selfie i odjechać". Ludzie mają dość
TVN24
emeryt senior starosc shutterstock_1977447137
Zobaczono go w filmie jako statystę, stracił emeryturę
TVN24
Włochy, Canal San Bovo, Trydent
Włoski Trydent zapłaci nowym mieszkańcom 33 miejscowości nawet 100 tysięcy euro
TVN24

Podczas radosnego powitania słońca po trzech miesiącach w Pre di Ledro odbywały się koncerty, spektakle teatralne i satyryczne w miejscowym dialekcie, na które przybyli też liczni mieszkańcy całej okolicy i turyści - podały media z Trydentu.

Ponieważ miejscowość słynęła przed laty z wyrobu gwoździ, otwarta została dawna kuźnia. W obchodach uczestniczyły też jak zawsze dzieci, dla których przygotowano zabawy karnawałowe. Powrót słońca do miasteczka rozpoczyna oczekiwanie na nadejście wiosny.

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: Trento Today, PAP, Trentino TV

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

