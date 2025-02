SpaceX ma zgodę na lot Starshipa. Dochodzenie w sprawie eksplozji trwa

W poniedziałek ma zostać przeprowadzony ósmy lot próbny rakiety Starship, należącej do SpaceX. Zgodę wydała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), choć nadal nie wyjaśniono przyczyn eksplozji rakiety, do której doszło w styczniu.

Wciąż znajdowane są pozostałości po eksplozji

Styczniowy wypadek był związany z oddzieleniem Starshipa od rakiety nośnej Super Heavy, która miała go wynieść w kosmos . W wyniku eksplozji doszło do sporych zakłóceń w transporcie lotniczym, a jeden z fragmentów zniszczył pojazd na wyspie South Caicos należącej do archipelagu Turks i Caicos. Mieszkańcy sąsiednich wysp zaczęli znajdować odłamki rakiety na plażach i drogach.

Władze archipelagu spotkały się z personelem SpaceX pod koniec stycznia, aby "opracować plan odzyskiwania szczątków". Dokument zatwierdzono 13 lutego, jednak jak podała w środę Alizee Zimmermann, dyrektor wykonawcza w centrum edukacyjnym Turks and Caicos Reef Fund, ponad miesiąc po wybuchu cały czas znajdowane są pozostałości rakiety. Najczęściej są to sześciokątne płytki osłony termicznej. SpaceX podał, że są one wykonane z "wysokiej jakości krzemionki", "bardzo odporne na degradację" i "nie stwarzają ryzyka toksycznego", przez co nie zaszkodzą lokalnemu ekosystemowi.