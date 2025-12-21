Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"WSJ": eksplozja rakiety Elona Muska mogła zagrozić samolotom

Starship eksplodował
Rakieta Starship rozpadła się w powietrzu
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2024
Eksplozja statku Starship w styczniu mogła doprowadzić do katastrofy lotniczej. Jak wynika z informacji dziennika "Wall Street Journal", podczas nieudanego lotu testowego trzy samoloty znalazły się w strefie narażonej na spadanie odłamków rakiety i nie mogły jej opuścić. Na ich pokładach znajdowało się łącznie około 450 osób.

Podczas siódmego lotu testowego Starshipa, który odbył się 16 stycznia 2025 roku, doszło do eksplozji górnego stopnia systemu nośnego. Na wysokości około 146 kilometrów statek przestał wysyłać dane, po czym wybuchł. Zdjęcia ognistego deszczu kosmicznych śmieci obiegły światowe media i platformy społecznościowe. Fragmenty spadały m.in. na wyspy Turks i Caicos, terytorium zależne Wielkiej Brytanii w Ameryce Środkowej, w archipelagu Bahamów. Jak potwierdziła należąca do Elona Muska firma SpaceX, operator Starshipa, przyczyną wybuchu był wyciek paliwa.

W sobotę dziennik "Wall Street Journal", powołując się na dokumenty amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) podał, że styczniowa eksplozja stanowiła zagrożenie dla ruchu lotniczego. Z oficjalnych dokumentów wynika, że trzy samoloty otrzymały od kontrolerów ruchu lotniczego informacje, że znalazły się w strefie zakazu lotów wyznaczonej po eksplozji. Wszystkie maszyny zadeklarowały jednak, że z powodu niewystarczającej ilości paliwa muszą zaryzykować i przelecieć przez niebezpieczny obszar. Na ich pokładach znajdowało się łącznie ok. 450 osób.

Spektakularna eksplozja statku kosmicznego Starship. Elon Musk: sukces jest niepewny, ale rozrywka gwarantowana
Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN

WSJ: informacje wpłynęły za późno

Według przytoczonego przez WSJ raportu, chociaż kontrolerzy starali się utrzymać samoloty z dala od niebezpiecznych obszarów, chaos po eksplozji zwiększył ich obciążenie pracą i doprowadził do "potencjalnie ekstremalnego zagrożenia bezpieczeństwa". Ponadto po eksplozji co najmniej dwa samoloty przeleciały zbyt blisko siebie, co wymagało interwencji kontrolera w celu uniknięcia kolizji.

Megarakieta rozpadła się w powietrzu. Nagrania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Megarakieta rozpadła się w powietrzu. Nagrania

Z raportu FAA wynika też, że SpaceX nie poinformowała natychmiast o eksplozji za pośrednictwem oficjalnej infolinii. "Jak wynika z dokumentów FAA, strefy zakazu lotów zostały aktywowane cztery minuty po tym, gdy statek kosmiczny Starship przestał dostarczać dane dotyczące lotu testowego. SpaceX potwierdziło agencji, że statek rozpadł się 15 minut później" - podkreślił amerykański dziennik.

Zgodnie z dokumentami, kontrolerzy ruchu lotniczego w Miami na Florydzie po raz pierwszy usłyszeli o eksplozji od pilotów samolotów, którzy widzieli spadające szczątki rakiety, a nie od FAA.

Potencjalne niebezpieczeństwo

Redakcja zauważyła, że uderzenie odłamkiem rakiety w samolot będący w locie może mieć katastrofalne skutki, w tym doprowadzić do poważnego uszkodzenia maszyny i śmierci pasażerów. Firma SpaceX odmówiła komentarza redakcji "WSJ".

To nie jedyny nieudany start Starshipa, który zakończył się eksplozją. W marcu 2025 roku podczas kolejnego lotu testowego pojazd eksplodował nad Bahamami. Konieczne było wstrzymanie ruchu lotniczego w części Stanów Zjednoczonych.

Starship eksplodował. Wstrzymano loty w części USA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Starship eksplodował. Wstrzymano loty w części USA

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, WSJ

Źródło zdjęcia głównego: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Udostępnij:
TAGI:
Kosmos
Czytaj także:
Zima w Istebnej (Śląskie)
Mamy astronomiczną zimę. Trwa najkrótszy dzień roku
Ciekawostki
Akcja ratownicza pod Rysami
Wypadek na Rysach. Turysta walczy o życie
Polska
Silny wiatr zerwał dach hali wspinaczkowej w Kolorado
"Zobaczyliśmy, że dach zaczyna zawijać się jak taco"
Świat
Droga asfaltowa, asfalt, Japonia
Opracowali lepszy asfalt. Użyli zaskakującego składnika
Nauka
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Temperatura drastycznie się obniży
Prognoza
Policjant z New Jersey wyciągnął psa z lodowatej wody
"Myślę, ze wiedziała, że jestem tam, by jej pomóc"
Świat
NASA odkryła planetę w kształcie cytryny (wizja artystyczna)
Odkryli planetę w kształcie cytryny. "Co to, u licha, jest?"
Nauka
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza
Michaela Benthaus po locie z firmą Blue Origin
Porusza się na wózku, przekroczyła granicę kosmosu. Pierwszy taki lot
Świat
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami niebo zacznie się przejaśniać
Prognoza
Skamieniałości Wadisuchus Kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
To odkrycie "stanowi kolejny rozdział w historii życia na Ziemi"
Świat
Mroźna, zimna noc
Nocą lokalnie może szczypnąć mróz
Prognoza
Ćmy spijające łzy łosia
Ćmy obsiadły oczy łosia. Badacze wiedzą, dlaczego
Nauka
Lekki śnieg, Boże Narodzenie, białe święta, Wigilia
Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe
Prognoza
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Drzewo runęło na jadące auto, w środku były dwie osoby
Świat
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
Świat
Niedźwiedzica polarna adoptowała młode
Niezwykłe zachowanie niedźwiedzicy. "Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje"
Świat
Pociąg zderzył się ze stadem słoni w Indiach
Pociąg zderzył się ze stadem słoni
Świat
Osuwisko w Oregonie
Zalane auta, osuwiska, zawalone domy. "To najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu"
Świat
Mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza
Mgła, duża wilgotność, pochmurno
Dużo chmur i wysoka wilgotność
Prognoza
Puma
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Prognoza dotycząca wiejącego wiatru w stanach Kolorado i Wyoming
Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób
Świat
Zimna noc, mróz
Noc pochmurna z mrozem
Prognoza
Turystka z Niemiec zginęła
Turystka z Niemiec robiła zdjęcia. Zginęła
Świat
Powódź w Boliwii
"Straciłam kuchnię, którą dostałam od syna na urodziny"
Świat
Pochmurno, zimno, grudzień, mróz
Zmiana w pogodzie będzie następować powoli
Prognoza
shutterstock_2276896629_1
"Śmiercionośny wirus" po raz pierwszy wykryty w oddechu wielorybów
Nauka
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. "Myślałem, że coś spadło na dom"
Świat
Fort Vindolanda w Wielkiej Brytanii
Rzymscy legioniści w Brytanii walczyli z pasożytami jelitowymi
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom