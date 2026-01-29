Logo TVN24
Świat

Pył z Sahary znów nad Europą

Wizualizacja przemieszczania się pyły z Afryki Północnej nad Europę
Pył znad Sahary w północnej Polsce
Źródło: Kontakt 24
Pył znad Sahary ponownie dotarł do Europy. Gęsta chmura unoszących się w atmosferze drobin pogorszyła jakość powietrza w Grecji, na Bałkanach oraz nad południowo wschodnim basenem Morza Śródziemnego.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

W poniedziałek gęsta chmura pyłu znad Sahary przemieściła się na północ z Afryki Północnej, znacząco pogarszając jakość powietrza w znacznej części Grecji, na Bałkanach oraz w południowo-wschodnim rejonie Morza Śródziemnego.

Pył przemieścił się na dużą odległość

Z danych Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) wynika, że o godzinie 7 naszego czasu największe stężenia pyłu notowano nad Libią, skąd smuga przemieszczała się nad Morze Śródziemne w kierunku Krety, kontynentalnej Grecji i Macedonii Północnej. Na wizualizacji opracowanej przez CAMS rejony o najwyższym zapyleniu oznaczono intensywnymi odcieniami pomarańczy i czerwieni, zaś jaśniejsze kolory wskazują na stopniowe rozpraszanie się pyłu w kierunku północnym.

Wizualizacja przemieszczania się pyły z Afryki Północnej nad Europę
Wizualizacja przemieszczania się pyły z Afryki Północnej nad Europę
Źródło: European Union, Copernicus Sentinel Imagery

Obecność pyłu w powietrzu może znacząco zmniejszać widzialność, powodować osadzanie się zanieczyszczeń na budynkach i pojazdach, a w niektórych przypadkach także negatywnie wpływać na zdrowie osób z chorobami układu oddechowego. Specjaliści zalecili, aby w okresach zwiększonego stężenia pyłu ograniczać aktywność fizyczną na świeżym powietrzu oraz na bieżąco monitorować komunikaty dotyczące jakości powietrza publikowane przez lokalne służby.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Copernicus

Źródło zdjęcia głównego: European Union, Copernicus Sentinel Imagery

Afryka Grecja pogoda Libia Kreta Macedonia Północna
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom