Pył z Sahary znów nad Europą

W poniedziałek gęsta chmura pyłu znad Sahary przemieściła się na północ z Afryki Północnej, znacząco pogarszając jakość powietrza w znacznej części Grecji, na Bałkanach oraz w południowo-wschodnim rejonie Morza Śródziemnego.
Pył przemieścił się na dużą odległość
Z danych Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) wynika, że o godzinie 7 naszego czasu największe stężenia pyłu notowano nad Libią, skąd smuga przemieszczała się nad Morze Śródziemne w kierunku Krety, kontynentalnej Grecji i Macedonii Północnej. Na wizualizacji opracowanej przez CAMS rejony o najwyższym zapyleniu oznaczono intensywnymi odcieniami pomarańczy i czerwieni, zaś jaśniejsze kolory wskazują na stopniowe rozpraszanie się pyłu w kierunku północnym.
Obecność pyłu w powietrzu może znacząco zmniejszać widzialność, powodować osadzanie się zanieczyszczeń na budynkach i pojazdach, a w niektórych przypadkach także negatywnie wpływać na zdrowie osób z chorobami układu oddechowego. Specjaliści zalecili, aby w okresach zwiększonego stężenia pyłu ograniczać aktywność fizyczną na świeżym powietrzu oraz na bieżąco monitorować komunikaty dotyczące jakości powietrza publikowane przez lokalne służby.
Autorka/Autor: jzb
Źródło: Copernicus
Źródło zdjęcia głównego: European Union, Copernicus Sentinel Imagery