Pożary w Chile. Wioska "obróciła się w popiół"

W niedzielę wieczorem chilijska straż pożarna walczyła z 23 aktywnymi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panowała w regionach Biobio i Nuble, gdzie wprowadzono stan klęski żywiołowej. Największy nieopanowany pożar pochłonął ponad 14 tysięcy hektarów.

Jak potwierdził w niedzielę prezydent Chile Gabriel Boric, w pożarach lasów zginęło co najmniej 18 osób. Według rządowej agencji Senapred, odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe, na skutek pożarów 20 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Jak przekazał prezydent, liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie wzrośnie.

⭕️ #BALANCE | Hasta las 23:00 horas, 23 incendios forestales se mantienen en combate por parte de CONAF y equipos de emergencia de otras instituciones, los cuales permanecerán durante la noche trabajando para evitar el avance de las llamas.



Les compartimos información de los… pic.twitter.com/NDEYrME09p — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 19, 2026 Rozwiń

"80 procent obróciło się w popiół"

W niedzielę strażacy prowadzili działania gaśnicze z lądu i z powietrza, a mieszkańcy obserwowali, jak dym i płomienie przedostają się z obszarów leśnych do stref mieszkalnych. W niektórych miejscowościach ogień błyskawicznie dokonał zniszczeń.

- Dziś po południu Punta de Parra została zdewastowana przez straszliwy żywioł. Prawie 80 procent jej powierzchni obróciło się w popiół - opowiadał lokalnym mediom Italo Caceres, burmistrz gminy Tome, w której leży spalona wioska.

Poważne zniszczenia zanotowano także w rejonie miasta Concepcion. Ogień wdarł się do sąsiadującej z nim miejscowości Penco, gdzie spalona została większość domów, a następnie objął część dzielnicy Palomares. Burmistrz miasta Hector Munoz poinformował o zaginięciu co najmniej 10 osób.

Spalone domy w rejonie miejscowości Penco w Chile Źródło: PAP/EPA/PABLO HIDALGO

Narada perzydentów

W grudniu wybory prezydenckie w Chile wygrał prawicowy polityk Jose Antonio Kast, zapowiadając zupełnie inny kurs niż reprezentujący lewicę Boric. Ustępujący prezydent przekazał jednak, że rozmawiał już z Kastem na temat sytuacji w Biobio i Nuble. Przywódcy planują spotkać się w poniedziałek w pałacu La Moneda, aby podzielić się informacjami na temat sytuacji i uzgodnić wspólny plan odbudowy.

W ostatnich latach sezon pożarów lasów w Chile nasilił się z powodu suszy i rozszerzenia komercyjnych plantacji sosny i eukaliptusa. W 2023 roku pożary spowodowały śmierć ponad 130 osób w regionie Valparaiso.