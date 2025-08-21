Wóz strażacki stanął w płomieniach. Nagranie

Ogień pochłonął wóz strażacki podczas akcji gaśniczej w północnej Portugalii. Strażak został ciężko ranny. To jeden z najgorszych sezonów pożarowych w historii kraju.

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu podczas gaszenia pożaru w miejscowości Valverde w północnej części kraju. Jak poinformowały lokalne media, jednostka uczestniczyła w akcji, gdy wiatr nagle zmienił kierunek i ogarnął samochód. Na nagraniach przekazanych przez stację CMTV widać trzech strażaków uciekających z wozu i szalejące płomienie.

Pożary w Portugalii. Rekordowa połowa sierpnia

Według władz gminy Almeida podczas ucieczki kierowca pojazdu odniósł poważne obrażenia. Strażak został przetransportowany śmigłowcem na oddział leczenia oparzeń w Szpitalu Uniwersyteckim w Coimbrze.

Jak wynika z danych Europejskiego systemu informacji o pożarach lasów (EFFIS), od początku roku do 19 sierpnia w Portugalii spłonęły ponad 274 tysiące hektarów terenów zielonych - więcej niż kiedykolwiek w tym okresie. Ogień pochłonął życie trzech osób i zniszczył dziesiątki domów. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północy i w centrum kraju.

W związku z szalejącym żywiołem nieprzejezdnych jest kilkanaście dróg krajowych, w tym trasa prowadząca w rejony masywu górskiego Serra da Estrela, gdzie wieczorem ewakuowano kilkaset osób, w tym turystów. Zamknięta została również jedna z dróg prowadzących do Sintry, jednej z największych atrakcji turystycznych na zachodnich przedmieściach Lizbony.

Autorka/Autor:ast/dd

Źródło: Reuters, PAP, CMTV