Świat

Z nieba spadały lodowe piłeczki golfowe

|
Potężne gradobicie w stanie Ohio
Znacznymi zniszczeniami zakończyło się przejście burzy z opadami gradu na północnym wschodzie amerykańskiego stanu Ohio. Spadające z nieba bryły lodu miały wielkość piłeczek golfowych. Uszkodzonych zostało wiele dachów i samochodów, a mieszkańcy zmagali się z brakiem prądu.

W środę po południu nad północno-wschodnimi regionami stanu Ohio w USA przeszła intensywna burza. Prócz porywistego wiatru żywioł niósł opady gradu wielkości piłeczek golfowych. Największe zniszczenia odnotowano w hrabstwie Cuyahoga.

"Nigdy nie widziałam czegoś takiego"

Spadające z nieba bryły lodu spowodowały liczne zniszczenia. Lokalne media opisują, że uszkodzeniu uległo wiele dachów oraz samochodów. Siłę żywiołu przedstawiają relacje mieszkańców.

- Nigdy nie widziałam czegoś takiego. To były kule lodowe rzucane w okna - mówi Amy Lorocca, mieszkanka miasta Solon.

Inne osoby dodają, że opadowi towarzyszył straszny hałas. - Było tak głośno, że nie słyszeliśmy się nawzajem. Myślałam o tym, żeby schronić się w piwnicy - dodaje Gayle Williams, która mieszka we wsi Bainbridge.

Z powodu burzy tysiące gospodarstw zostało pozbawionych prądu. Według prognoz pogoda w tym regionie może być dynamiczna także w kolejnych dniach.

Źródło: CNN, fox8.com, cleveland19.com

Franciszek Wajdzik
