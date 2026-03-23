Pustynne doliny wypełniła woda. Nie żyje pięć osób

Powodzie błyskawiczne nawiedziły Oman Źródło: Google Earth

Nad Omanem od kilku dni utrzymuje się rozległy układ niskiego ciśnienia, niosący ulewne deszcze, burze i wiatr o prędkości do 155 kilometrów na godzinę. Opady szybko wypełniły wadi, czyli suche pustynne doliny, powodując powodzie błyskawiczne. Woda zalewała nisko położone obszary i porywała samochody.

Woda porywała samochody

Według danych przekazanych przez Omańską Służbę Obrony Cywilnej i Pogotowia Ratunkowego, w ciągu ostatnich 24 godzin w kraju na skutek powodzi zginęło co najmniej pięć osób.

Urzędnicy poinformowali o zdarzeniu, do którego doszło w okolicach miasta Barka, gdzie woda porwała samochód przewożący 10 osób przez jedną z okolicznych dolin. Siedmiu pasażerów udało się uratować, ale ciała pozostałych trzech znaleziono później. W wilajecie (omańskim odpowiedniku prowincji) Wadi Al Maawil w podobnych okolicznościach zginęły dwie osoby.

W ostatnich latach Oman wielokrotnie doświadczał śmiertelnie niebezpiecznych powodzi. W kwietniu 2024 r. gwałtowne opady deszczu zabiły co najmniej 20 osób i zalały duże obszary kraju.

إلحاقاً للبلاغ السابق، نفيدكم بأنه تم العثور على شخصين مفارقين للحياة، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن الشخص الثالث.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف https://t.co/qaDmpEmnPp pic.twitter.com/zGk0M8gUmr — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) March 22, 2026 Rozwiń