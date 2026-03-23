Pustynne doliny wypełniła woda. Nie żyje pięć osób

Nad Omanem od kilku dni utrzymuje się rozległy układ niskiego ciśnienia, niosący ulewne deszcze, burze i wiatr o prędkości do 155 kilometrów na godzinę. Opady szybko wypełniły wadi, czyli suche pustynne doliny, powodując powodzie błyskawiczne. Woda zalewała nisko położone obszary i porywała samochody.
Według danych przekazanych przez Omańską Służbę Obrony Cywilnej i Pogotowia Ratunkowego, w ciągu ostatnich 24 godzin w kraju na skutek powodzi zginęło co najmniej pięć osób.
Urzędnicy poinformowali o zdarzeniu, do którego doszło w okolicach miasta Barka, gdzie woda porwała samochód przewożący 10 osób przez jedną z okolicznych dolin. Siedmiu pasażerów udało się uratować, ale ciała pozostałych trzech znaleziono później. W wilajecie (omańskim odpowiedniku prowincji) Wadi Al Maawil w podobnych okolicznościach zginęły dwie osoby.
W ostatnich latach Oman wielokrotnie doświadczał śmiertelnie niebezpiecznych powodzi. W kwietniu 2024 r. gwałtowne opady deszczu zabiły co najmniej 20 osób i zalały duże obszary kraju.
Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka
Źródło: Reuters, Gulf News
Źródło zdjęcia głównego: CDAA_OMAN/X