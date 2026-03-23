Pustynne doliny wypełniła woda. Nie żyje pięć osób

Powodzie błyskawiczne nawiedziły Oman
Źródło: Google Earth
Powodzie błyskawiczne nawiedziły Oman. W ciągu ostatniej doby na skutek ulew zginęło co najmniej pięć osób. Do śmiertelnych wypadków doszło, gdy wody opadowe wypełniły suche, pustynne doliny.

Nad Omanem od kilku dni utrzymuje się rozległy układ niskiego ciśnienia, niosący ulewne deszcze, burze i wiatr o prędkości do 155 kilometrów na godzinę. Opady szybko wypełniły wadi, czyli suche pustynne doliny, powodując powodzie błyskawiczne. Woda zalewała nisko położone obszary i porywała samochody.

Woda porywała samochody

Według danych przekazanych przez Omańską Służbę Obrony Cywilnej i Pogotowia Ratunkowego, w ciągu ostatnich 24 godzin w kraju na skutek powodzi zginęło co najmniej pięć osób.

Urzędnicy poinformowali o zdarzeniu, do którego doszło w okolicach miasta Barka, gdzie woda porwała samochód przewożący 10 osób przez jedną z okolicznych dolin. Siedmiu pasażerów udało się uratować, ale ciała pozostałych trzech znaleziono później. W wilajecie (omańskim odpowiedniku prowincji) Wadi Al Maawil w podobnych okolicznościach zginęły dwie osoby.

W ostatnich latach Oman wielokrotnie doświadczał śmiertelnie niebezpiecznych powodzi. W kwietniu 2024 r. gwałtowne opady deszczu zabiły co najmniej 20 osób i zalały duże obszary kraju.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: Reuters, Gulf News

Źródło zdjęcia głównego: CDAA_OMAN/X

