Świat Chcą pomóc Timmy'emu. "Szanse są nikłe" Agnieszka Stradecka |

Trwa akcja ratowania humbaka Timmy'ego Źródło: Reuters

Humbak Timmy jest uwięziony u wybrzeży niemieckiej wyspy Poel od 31 marca. Zwierzę utknęło na mieliźnie i nie potrafiło samo się wydostać. Z uwagi na jego poważny stan zdrowia walenia władze postanowiły zrezygnować z akcji ratunkowej, która mogłaby zwiększyć jego cierpienie. W środę zmieniły jednak zdanie - w ramach prywatnej inicjatywy zaproponowano sposób na podniesienie Timmy'ego z dna i przetransportowanie go na Morze Północne.

Początkowo akcja ratunkowa miała rozpocząć się w piątek, ale doszło do jej opóźnienia. Jak podała stacja NDR w niedzielę w zatoce, w której przebywa zwierzę, pojawili się nurkowie. Mają umieścić pod waleniem siatkę transportową, która posłuży do zabrania go z Bałtyku. Na miejscu znajdują się łodzie Niemieckiego Towarzystwa Ratowania Życia (DLRG), jak również nadzorujące cały proces lokalne władze.

Nikłe szanse na przetrwanie

Akcja wywołała dyskusję wśród lekarzy weterynarii, ekspertów i opinii publicznej. Jej organizatorzy przekazali, że wierzą w możliwość uratowania walenia. Część naukowców twierdzi jednak, że zwierzęciu nie da się pomóc - badania wskazały, że w jego płucach może zalegać woda, a w jego pysku tkwi zaplątana sieć rybacka. W takim przypadku podejmowanie działań ratunkowych może jedynie zmęczyć walenia.

- Szanse, że przetrwa podróż do Morza Północnego i będzie tam swobodnie pływał, są nikłe - powiedzieli przedstawiciele organizacji ekologicznej Greenpeace Niemcy w rozmowie z niemiecką agencją prasową DPA.

Niepokój budzi również stan skóry Timmy'ego. W niedzielę portal NDR podał, że została ona pokryta grubą warstwą maści cynkowej. Ma ona chronić zwierzę przed poważniejszymi uszkodzeniami. Eksperci obserwowali zły stan skóry walenia już od pewnego czasu. Jest on związany z niskim zasoleniem wód Bałtyku - humbaki przystosowane są do życia w znacznie bardziej słonych wodach.