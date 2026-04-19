Świat

Chcą pomóc Timmy'emu. "Szanse są nikłe"

Trwa akcja ratowania humbaka Timmy'ego
Trwa akcja ratowania humbaka Timmy'ego
Źródło: Reuters
Humbak Timmy pozostaje uwięziony na Morzu Bałtyckim. W niedzielę rozpoczęła się kolejna próba uwolnienia morskiego ssaka. Zwierzę jest jednak mocno osłabione, a jak podają lokalne media, słonawe wody Bałtyku poważnie uszkodziły jego skórę.

Humbak Timmy jest uwięziony u wybrzeży niemieckiej wyspy Poel od 31 marca. Zwierzę utknęło na mieliźnie i nie potrafiło samo się wydostać. Z uwagi na jego poważny stan zdrowia walenia władze postanowiły zrezygnować z akcji ratunkowej, która mogłaby zwiększyć jego cierpienie. W środę zmieniły jednak zdanie - w ramach prywatnej inicjatywy zaproponowano sposób na podniesienie Timmy'ego z dna i przetransportowanie go na Morze Północne.

Początkowo akcja ratunkowa miała rozpocząć się w piątek, ale doszło do jej opóźnienia. Jak podała stacja NDR w niedzielę w zatoce, w której przebywa zwierzę, pojawili się nurkowie. Mają umieścić pod waleniem siatkę transportową, która posłuży do zabrania go z Bałtyku. Na miejscu znajdują się łodzie Niemieckiego Towarzystwa Ratowania Życia (DLRG), jak również nadzorujące cały proces lokalne władze.

Nikłe szanse na przetrwanie

Akcja wywołała dyskusję wśród lekarzy weterynarii, ekspertów i opinii publicznej. Jej organizatorzy przekazali, że wierzą w możliwość uratowania walenia. Część naukowców twierdzi jednak, że zwierzęciu nie da się pomóc - badania wskazały, że w jego płucach może zalegać woda, a w jego pysku tkwi zaplątana sieć rybacka. W takim przypadku podejmowanie działań ratunkowych może jedynie zmęczyć walenia.

- Szanse, że przetrwa podróż do Morza Północnego i będzie tam swobodnie pływał, są nikłe - powiedzieli przedstawiciele organizacji ekologicznej Greenpeace Niemcy w rozmowie z niemiecką agencją prasową DPA.

Niepokój budzi również stan skóry Timmy'ego. W niedzielę portal NDR podał, że została ona pokryta grubą warstwą maści cynkowej. Ma ona chronić zwierzę przed poważniejszymi uszkodzeniami. Eksperci obserwowali zły stan skóry walenia już od pewnego czasu. Jest on związany z niskim zasoleniem wód Bałtyku - humbaki przystosowane są do życia w znacznie bardziej słonych wodach.

Źródło: NDR, Merkur

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

NiemcyzwierzętaMorze Bałtyckie
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza piaskowa uderzyła w Sinciang w Chinach
Burza piaskowa pochłania miasto. Nagranie
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ciepło w kwietniu znika bezpowrotnie
Prognoza
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW. Mogą pojawić się podtopienia
Prognoza
deszcz opady shutterstock_431929558
IMGW rozszerza zasięg ostrzeżeń. Tam też będzie lać
Prognoza
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Alert RCB dla trzech województw. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
Polska
deszcz shutterstock_2359015243
Miesięczna norma w jeden dzień. Może spaść tyle deszczu
Prognoza
Tornado przeszło przez miejscowość Lena w Illinois
Wiatr zrywał dachy, łamał drzewa. Odcięte wszystkie drogi dojazdowe
Świat
Opady w Polsce w niedzielę wieczorem
Silny deszcz w Polsce. Tak będą wędrować opady
Prognoza
Burzowe chmury
Dziś prawie 20 stopni, możliwe burze
Prognoza
Opady deszczu nocą
Padać zacznie już nocą
Prognoza
Dziura w suficie
Przebiła się przez sufit, wylądowała na kanapie
Świat
Przymrozek
Nie tylko ulewy. Nadciąga spore ochłodzenie. W górach może sypnąć śniegiem
Prognoza
Auta pod śniegiem
Wyłaniają się spod zwałów brudnego śniegu
Świat
Obszar geotermalny w Toskanii
Ogromny zbiornik magmy leży pod Toskanią
Nauka
Powódź w Stokes Valley w Nowej Zelandii
"Najmocniejszy deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem"
Świat
Jasny bolid na polskim niebie
Rozbłysk światła na wieczornym niebie. Czym był
Polska
Argentyńska fundacja wypuściła do morza 15 pingwinów poddanych rehabilitacji
Wypuścili pingwiny po rehabilitacji. Cierpiały na pewien syndrom
Świat
Trzęsienie ziemi w prefekturze Nagano
Trzęsienie ziemi w Japonii. Powodowało problemy z poruszaniem się
Świat
Przymrozki
Żółto w części Polski. IMGW ostrzega
Prognoza
Po nikłym deszczu ciepło i pogodnie
Czeka nas ciepły dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Pogodna noc
Czeka nas chłodna noc przed ciepłym dniem
Prognoza
Woda przed Pałacem Dożów w Wenecji, listopad 2019 r.
Jak uchronić Wenecję przed zalaniem? Można ją przenieść
Świat
Przed akcją ratunkową humbaka Timmy'ego
Sprowadzili ciężki sprzęt. Akcja ratunkowa na Bałtyku
Świat
Las nieopodal mojego domu
W Polsce dobiega końca era sosny
Arleta Unton-Pyziołek
Deszcz, wiosna, Kraków
Duża zmiana pogody tuż-tuż
Prognoza
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
"Bóg chaosu" zbliża się do Ziemi. Badacze już się na to szykują
Nauka
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
Prognoza
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
Świat
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
Świat
