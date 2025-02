Na Santorini wciąż trzęsie. "Człowiek od razu chciałby się czegoś złapać"

Poniedziałek przyniósł kolejne trzęsienia ziemi na Santorini. Jak relacjonowała z wyspy reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, wstrząsy sejsmiczne są krótkotrwałe, ale odczuwalne. Wiele sklepów i restauracji pozostaje zamkniętych, a lokalni przedsiębiorcy obawiają się, że ruchy sejsmiczne zniechęcą turystów do odwiedzin na wyspie.

Na popularnej wśród turystów Santorini i kilku okolicznych wyspach od początku miesiąca zarejestrowano ponad 800 wstrząsów podziemnych o magnitudzie co najmniej 3. Jak tłumaczyła reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, która relacjonuje sytuację na wyspie, w ciągu ostatnich 20 godzin wystąpił wstrząs o magnitudzie 5,2.

- To takie bardzo dziwne uczucie, jakby obok nas przejechał samochód ciężarowy albo pociąg - tłumaczyła. - Człowiek od razu chciałby się czegoś złapać, ale to od razu mija, po trzech sekundach to ustępuje.