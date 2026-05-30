Świat Zamierzali wydostać ich z jaskini. Wyszli o własnych siłach Krzysztof Posytek |

Nurkowie uczą osoby odnalezione w jaskini w Laosie korzystania z ekwipunku do oddychania pod wodą

W ubiegłym tygodniu ośmiu obywateli Laosu weszło do jaskini w prowincji Xaisomboun w północnej części kraju w poszukiwaniu złota. Po ulewie doszło do osuwiska, które odcięło ich od świata. W wyniku gwałtownego wzrostu poziomu wody siedmiu mężczyzn zostało uwięzionych - jednemu udało się wydostać i powiadomić władze o zdarzeniu. Po około tygodniu ratownikom udało się zlokalizować pięć zaginionych osób.

Trudna akcja ratunkowa w jaskini

W piątek zespołowi wyspecjalizowanych nurków udało się wydostać jedną z uwięzionych osób. Ekipa ratunkowa opisała, że akcja była bardzo trudna - wyprowadzanie mężczyzny przez korytarze w bezpieczne miejsce trwało około 37 minut. Uratowany miał obrażenia ręki i stopy.

Ekipa ratunkowa wstrzymała akcję na noc, by ocenić stan pozostałych czterech odnalezionych osób. Ustalili, że cierpią oni na problemy skórne, żołądkowe i jelitowe. Na nagraniu, które zarejestrował tajlandzki ratownik Norrased Palasing, widać, jak nurkowie uczą odnalezionych korzystania ze sprzętu do oddychania pod wodą - część korytarzy jest zalana.

W sobotę tajlandzcy ratownicy zamierzali pomóc czworgu pozostałym znalezionym osobom wydostać się na powierzchnię. Zanim do nich dotarli, okazało się, że udało im się samodzielnie wydostać na powierzchnię, ponieważ poziom wody w jaskini znacznie spadł. Ratownicy przekazali, że będą nadal szukać dwóch osób uznawanych za zaginione.