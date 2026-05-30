Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zamierzali wydostać ich z jaskini. Wyszli o własnych siłach

|
Akcja ratunkowa w jaskini w Laosie
Nurkowie uczą osoby odnalezione w jaskini w Laosie korzystania z ekwipunku do oddychania pod wodą
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/METTA THAM KALASIN RESCUE HANDOUT
Czterem kolejnym osobom udało się wydostać z jaskini w Laosie, w której zostali uwięzieni po zejściu osuwiska. Dołączyli do mężczyzny uratowanego w piątek. Nadal trwają poszukiwania dwóch osób.

W ubiegłym tygodniu ośmiu obywateli Laosu weszło do jaskini w prowincji Xaisomboun w północnej części kraju w poszukiwaniu złota. Po ulewie doszło do osuwiska, które odcięło ich od świata. W wyniku gwałtownego wzrostu poziomu wody siedmiu mężczyzn zostało uwięzionych - jednemu udało się wydostać i powiadomić władze o zdarzeniu. Po około tygodniu ratownikom udało się zlokalizować pięć zaginionych osób.

Trudna akcja ratunkowa w jaskini

W piątek zespołowi wyspecjalizowanych nurków udało się wydostać jedną z uwięzionych osób. Ekipa ratunkowa opisała, że akcja była bardzo trudna - wyprowadzanie mężczyzny przez korytarze w bezpieczne miejsce trwało około 37 minut. Uratowany miał obrażenia ręki i stopy.

Wyciągnęli pierwszą osobę z zalanej jaskini
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyciągnęli pierwszą osobę z zalanej jaskini

Ekipa ratunkowa wstrzymała akcję na noc, by ocenić stan pozostałych czterech odnalezionych osób. Ustalili, że cierpią oni na problemy skórne, żołądkowe i jelitowe. Na nagraniu, które zarejestrował tajlandzki ratownik Norrased Palasing, widać, jak nurkowie uczą odnalezionych korzystania ze sprzętu do oddychania pod wodą - część korytarzy jest zalana.

Klatka kluczowa-466989
Nurkowie uczą osoby odnalezione w jaskini w Laosie korzystania z ekwipunku do oddychania pod wodą
Źródło: Reuters

W sobotę tajlandzcy ratownicy zamierzali pomóc czworgu pozostałym znalezionym osobom wydostać się na powierzchnię. Zanim do nich dotarli, okazało się, że udało im się samodzielnie wydostać na powierzchnię, ponieważ poziom wody w jaskini znacznie spadł. Ratownicy przekazali, że będą nadal szukać dwóch osób uznawanych za zaginione.

Źródło: CNN, Reuters, tvnmeteo.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
pc
Jak rozmawiać o umieraniu? Czy można przygotować się na śmierć?
TVN24
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
TVN24
1 godz 7 min
pc
"Agnieszka Holland powiedziała mi: szczepionka Holokaustu przestała działać"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Laos
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
TVN24
Pożar mieszkania na ulicy Obozowej w Warszawie
Pożar na czwartym piętrze. Ogień w mieszkaniu i na balkonie
WARSZAWA
Donald Trump
Biały Dom o stanie zdrowia Donalda Trumpa
TVN24
1920x1080_4800_hp-0082
Nerwy, płacz, wstyd. Wymarzona komunia zamieniła się w koszmar
TVN24
Wołodymyr Zełenski
Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
TVN24
36 min
pc
"Już się nie da zrzucić na Bidena". Trump i pułapka jego własnej retoryki
TVN24
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Ulica Łużycka w Zgorzelcu
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
TVN24
Groził siekierą i zabrał pieniądze na stacji paliw
Napadł na stację paliw. Przemalował auto, by zmylić policję. Jest nagranie
TVN24
Policja Warszawa
Szef MSWiA: kolejne zatrzymanie w sprawie fałszywych alarmów
TVN24
Eksplozja gazu w Dallas
Wybuch gazu. Strażacy nie zdążyli ewakuować budynku
TVN24
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces głównego oskarżonego
"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa
Alicja Glinianowicz
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
TVN24
Droga opadów deszczu i burz w sobotę
Strefa opadów i burz. Zobacz jej wędrówkę na mapach
Prognoza
Burze
Alerty przed gwałtowną pogodą. Tu ma grzmieć
Kosiniak Bez Kitu
Ruch MON po decyzji Zełenskiego
Mikołaj Stępień
Radosław Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
TVN24
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
TVN24
11 min
posel witczak
Poseł wynajmuje auto za 4,5 tysiąca miesięcznie. Tak się tłumaczy
TVN24
Wypadek na Mokotowie. Trzy auta uszkodzone
Zderzenie trzech aut na Mokotowie. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Rozbój na Chmielnej
Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców
WARSZAWA
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
WARSZAWA
imageTitle
Cudowne odrodzenie Chwalińskiej. Trwa decydujący set w Paryżu
RELACJA
Sejm
Posłowie o "poślubieniu psa". "Skandaliczne"
Marcin Złotkowski
Nowe Delhi, Indie
Największy bunt wobec premiera od 12 lat. Wszystko przez jedną wypowiedź
TVN24
imageTitle
Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Sportowy i finansowy
EUROSPORT
Albert Manifold
Kryzys w BP narasta. Ostre słowa byłego przewodniczącego po zwolnieniu
BIZNES
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
TVN24
imageTitle
Groźny upadek na korcie. Powracający problem na Rolandzie Garrosie
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom