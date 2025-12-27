Karambol podczas śnieżycy. Dwie osoby nie żyją

Karambol w Minakami Źródło: Reuters/Nippon TV

Jak podał krajowy nadawca NHK, do wypadku doszło około godziny 19.30 czasu lokalnego w piątek na autostradzie Kan-etsu w miejscowości Minakami. Karambol zapoczątkowało zderzenie dwóch ciężarówek na oblodzonej, zaśnieżonej drodze.

W wypadku brało udział 57 pojazdów, a ponad 10 z nich stanęło w płomieniach. Policja przekazała, że w karambolu zginęły dwie osoby. Ranne zostało 26 osób, z czego pięć jest w stanie ciężkim.

Droga jest zamknięta

W momencie zdarzenia na drodze obowiązywało ostrzeżenie przed śnieżycami, a świadkowie przekazali, że padał śnieg. Według funkcjonariuszy śliska nawierzchnia i słaba widzialność mogła być jedną z przyczyn wypadku. Do karambolu doszło na prostym odcinku drogi, który następuje po niewielkim zakręcie, co dodatkowo utrudniało wyhamowanie na czas.

Gaszenie płonących pojazdów zajęło strażakom ponad siedem godzin. W sobotę o godzinie 11.30 autostrada została częściowo zamknięta. Na miejscu rozpoczęły się prace porządkowe - służby przede wszystkim chcą usunąć z drogi zniszczone pojazdy. Nie wiadomo, kiedy autostrada zostanie ponownie otwarta.