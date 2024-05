"Nadal odczuwamy strach". Kolejne ofiary śmiertelne fali błota i "zimnej lawy"

Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ulew, które nawiedziły Indonezję. Jak podały lokalne władze, na skutek powodzi, osuwisk i strumieni zimnej lawy zginęło ponad 60 osób, zaś 25 wciąż nie znaleziono. Do zrujnowanych domów powoli wracają mieszkańcy, pragnący ocalić chociaż część swojego dobytku.

"Nadal odczuwamy strach"

Agencja Reutera przekazała, powołując się na lokalne władze, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi i lawin błotnych wzrosła do 62. Żywioł wyrządził poważne szkody - zniszczonych zostało co najmniej 249 domów, 225 hektarów upraw, 19 mostów i część głównych dróg. W środę wciąż trwały poszukiwania 25 osób, a mieszkańcy ostrożnie wracali do zdewastowanych wiosek, starając się ocalić resztki dobytku.