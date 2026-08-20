Hiszpania. Ponad 30 stopni w nocy w Walencji. Padł rekord
Miniona noc w Walencji była upalna. Temperatura minimalna w mieście wyniosła 30,9 stopnia Celsjusza, co według wstępnych danych hiszpańskiej agencji meteorologicznej AEMET czyni ją najcieplejszą od momentu prowadzenia pomiarów. Poprzedni rekord - 27,5 stopnia - odnotowano trzy razy: 13 sierpnia 2022, 20 lipca 2023 oraz z 24 lipca 2026 roku.
Ponad 30 stopni minionej nocy zanotowano także w innych miastach prowincji Walencja, takich jak Sagunto, Oliva czy Pego.
Noc, która "przejdzie do historii" prowincji
Jak podali meteorolodzy z lokalnego stowarzyszenia AVAMET, noc ze środy na czwartek "przejdzie do historii meteorologii Walencji". Stało się tak za sprawą wiatru wiejącego z zachodu, który o północy spowodował, że w większości prowincji odnotowano wartości temperatury od 35 do 37 stopni, a lokalnie nawet 39 stopni. Według organizacji wartości temperatury powyżej 35 stopni o północy odnotowano w prawie 100 miejscowościach prowincji.