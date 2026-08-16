Lala zbliżyła się do Hawajów. Wyspy ma zalać potężna ilość deszczu
Huragan Lala znacznie pogorszył warunki pogodowe na Hawajach. Silny wiatr, osiągający prędkość około 130 kilometrów na godzinę, uszkodził linie wysokiego napięcia. Według serwisu poweroutage.us w niedzielny poranek czasu polskiego bez prądu było 89 tysięcy mieszkańców największej wyspy archipelagu - Hawai'i nazywanej także Big Island. Zasilanie straciły także trzy szpitale, jednak dysponują one agregatami prądotwórczymi. Na Big Island zamknięto lotniska Kona i Hilo. Nie działają też tamtejsze porty handlowe.
Huragan Lala na Hawajach
Gubernator Hawajów Josh Green poinformował, że huragan daje się we znaki głównie na Big Island i Maui. - W tych rejonach spadło już od 254 do 381 litrów na metr kwadratowy. Spodziewamy się, że w całym stanie przybędzie jeszcze od 203 do 254 litrów na metr kwadratowy. Będzie to miało wpływ praktycznie na wszystkie wyspy [...] - powiedział.
Wcześniej zaznaczył, że w obliczu tej ogromnej burzy zdecydowanie lepiej być w domu, a nie wyjeżdżać na drogi.
Cytowana przez BBC meteorolożka Jennifer Myers, mieszkanka Hilo na wschodzie Big Island, opowiadała, że intensywne opady już zdążyły doprowadzić do osuwisk ziemi, które odcięły niektóre drogi. -Właśnie patrzę na rzekę i jej poziom jest naprawdę, naprawdę wysoki - mówiła. Zatoka, która zazwyczaj jest niebieska, teraz jest krwistoczerwona - dodała.