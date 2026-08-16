Świat Lala zbliżyła się do Hawajów. Wyspy ma zalać potężna ilość deszczu Matylda Dziechcińska |

Skutki huraganu Lala, Hawaje Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Huragan Lala znacznie pogorszył warunki pogodowe na Hawajach. Silny wiatr, osiągający prędkość około 130 kilometrów na godzinę, uszkodził linie wysokiego napięcia. Według serwisu poweroutage.us w niedzielny poranek czasu polskiego bez prądu było 89 tysięcy mieszkańców największej wyspy archipelagu - Hawai'i nazywanej także Big Island. Zasilanie straciły także trzy szpitale, jednak dysponują one agregatami prądotwórczymi. Na Big Island zamknięto lotniska Kona i Hilo. Nie działają też tamtejsze porty handlowe.

Huragan Lala na Hawajach

Gubernator Hawajów Josh Green poinformował, że huragan daje się we znaki głównie na Big Island i Maui. - W tych rejonach spadło już od 254 do 381 litrów na metr kwadratowy. Spodziewamy się, że w całym stanie przybędzie jeszcze od 203 do 254 litrów na metr kwadratowy. Będzie to miało wpływ praktycznie na wszystkie wyspy [...] - powiedział.

Wcześniej zaznaczył, że w obliczu tej ogromnej burzy zdecydowanie lepiej być w domu, a nie wyjeżdżać na drogi.

Cytowana przez BBC meteorolożka Jennifer Myers, mieszkanka Hilo na wschodzie Big Island, opowiadała, że intensywne opady już zdążyły doprowadzić ​​do osuwisk ziemi, które odcięły niektóre drogi. -Właśnie patrzę na rzekę i jej poziom jest naprawdę, naprawdę wysoki - mówiła. Zatoka, która zazwyczaj jest niebieska, teraz jest krwistoczerwona - dodała.