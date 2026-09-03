Wzięli ślub w zalanym kościele. Nagranie
Północne Filipiny od tygodni nawiedzają monsunowe ulewy. Doprowadziły do powodzi błyskawicznych i osuwisk, które według najnowszych państwowych danych przyczyniły się do śmierci 34 osób.
Powódź nie przeszkodziła im w zawarciu małżeństwa
Niebezpieczna aura nie przeszkodziła jednak jednej z filipińskich w zawarciu związku małżeńskiego. Leian Lieza Galang i Gilbert Chico stanęli na ślubnym kobiercu w zalanym Kościele Świętego Jana Chrzciciela w miejscowości Hagonoy, na północny zachód od Manili, stolicy Filipin. Idąc w stronę ołtarza, brodzili po pas w wodzie.
- Byliśmy ubrani w pełne ślubne stroje. Nie przeszkadzało nam, że suknia i płaszcz przemokły - powiedział pan młody agencji prasowej AFP.
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Fotograf ślubny Mikko Rey Alfonso opowiadał, że parafia doradziła parze młodej, by przesunęła termin ślubu ze względu na podnoszący się poziom wody. Zakochani nie zmienili jednak swojej decyzji.
- Ze względu na to, że chcieli doprowadzić to do końca, my, pracownicy parafii, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby ten dzień był dla nich wyjątkowy - powiedział Alfonso.
Nietypowy ślub przez... wcześniejszy urlop
Para dotarła do kościoła rikszą z podwyższonym podwoziem, dzięki czemu ich ubrania pozostały czyste, gdy wysiadali na dziedzińcu kościoła. Alfonso przyznał, że panna młoda musiała skrócić tren swojej sukni, aby przedostać się przez wodę powodziową. W uroczystości wzięło udział kilkanaście osób.
Chico, który pracuje jako monter na Bliskim Wschodzie, opowiadał, że początkowo ślub miał się odbyć w grudniu. Kontuzja kostki, której doznał podczas gry w koszykówkę, zmusiła go jednak do powrotu do domu na urlop wcześniej, niż planował. Wykorzystał ten czas, aby zorganizować ślub przed powrotem do pracy.