Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nie mogą odholować Timmy'ego. Ciało może eksplodować

|
Humbak Timmy
Humbak Timmy nie żyje
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Służby nie są w stanie odholować ciała humbaka Timmy'ego z mielizny u wybrzeży duńskiej wyspy Anholt. Podjęta akcja zakończyła się niepowodzeniem. Na pozbycie się ciała zwierzęcia nalegają mieszkańcy wyspy, obawiając się jego negatywnego wpływu na turystykę.

W piątek 15 maja u wybrzeży duńskiej wyspy Anholt pojawiły się zwłoki humbaka. Badania potwierdziły, że należą one do Timmy'ego - młodego walenia, którego historię tygodniami relacjonowały media. Zwierzę zostało przetransportowane na barce i wypuszczone do morza w okolice cieśniny Skagerrak, ale nie udało mu się dotrzeć do Morza Północnego.

Nieudana próba transportu wieloryba

W czwartek służby próbowały odholować ciało humbaka, ale akcja zakończyła się niepowodzeniem. Jak podała niemiecka agencja DPA, duńskie służby najpierw próbowały odholować wieloryba, który znajduje się kilkadziesiąt metrów od plaży, a następnie przewieźć go do portu na stałym lądzie. - Nie udało się przeprowadzić planowanego transportu - poinformowała Jane Hansen z duńskiej agencji ochrony środowiska.

Służby tymczasowo przerwały akcję i sprawdzają alternatywne możliwości transportu. - Celem pozostaje przetransportowanie wieloryba do portu w Grenaa w Jutlandii, ponieważ tamtejsze obiekty są najlepiej przystosowane do przeprowadzenia sekcji zwłok i pobrania próbek do badań naukowych - wyjaśnili przedstawiciele agencji. Kolejna próba będzie jednak możliwa prawdopodobnie dopiero po Zielonych Świątkach.

W porcie w Grenaa łatwiej będzie zająć się ciałem zwierzęcia. Jak przekazała agencja, badania i pobranie próbek mają tam przeprowadzić naukowcy i lekarze weterynarii, tak jak miało to już miejsce przy wcześniejszych przypadkach wyrzucenia większych wielorybów na brzeg. Jeśli przeniesienie wieloryba do portu się nie powiedzie, Duńczycy zamierzają zbadać go na Anholcie.

Humbak Timmy nie żyje. "Zadecydowała natura"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Humbak Timmy nie żyje. "Zadecydowała natura"

Ciało może eksplodować

Według duńskiej agencji ochrony środowiska rozkładające się ciało wieloryba może być dużą uciążliwością dla mieszkańców i turystów. Ponadto służby ostrzegają przed zbliżaniem się do zwierzęcia ze względu na ryzyko zakażenia. Co więcej, w Danii zapowiada się słoneczny weekend, co może zwiększyć ryzyko, że ciało eksploduje od gazów gnilnych - zauważyła DPA.

- Mieszkańcy bardzo chcą, aby wieloryb został możliwie szybko odtransportowany, żeby nie przeszkadzał wczasowiczom - powiedziała DPA Pia Lange Christensen, dyrektorka organizacji turystycznej Visit Aarhus. Dodała, że sezon turystyczny dopiero się rozpoczął, a w najbliższych tygodniach na popularną wśród urlopowiczów wyspę przybywać będzie coraz więcej osób.

DPA podała, że ministerstwo środowiska niemieckiego landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, gdzie pierwotnie utknął humbak, próbuje odzyskać założony wcześniej zwierzęciu nadajnik, by przeanalizować zapisane na nim dane. Nadal nie wiadomo, jak długo zwierzę żyło po wypuszczeniu na wolność.

Humbak Timmy
Humbak Timmy
Źródło zdjęcia: ENEX

Historia humbaka Timmy'ego

Losy humbaka Timmy'ego od wielu tygodni relacjonowały media na całym świecie. Ważące 12 ton zwierzę po raz pierwszy zauważono w nocy z 22 na 23 marca w pobliżu nadmorskiej miejscowości Timmendorfer Strand, gdzie utknęło na mieliźnie. Humbak zdołał się wtedy uwolnić, ale później kilkakrotnie utykał na okolicznych płyciznach. Próby oswobodzenia Timmy'ego kończyły się niepowodzeniem, a coraz bardziej osłabionemu zwierzęciu groziła śmierć.

Władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego zgodziły się na prywatną akcję ratunkową. W jej ramach sprowadzono specjalną, wypełnioną wodą barkę, którą przetransportowano humbaka z wód Bałtyku w kierunku Morza Północnego. 2 maja Timmy został wypuszczony do wody u wybrzeży Danii i pływał samodzielnie. Akcję przeprowadzono mimo zastrzeżeń naukowców - eksperci odradzali transport chorego zwierzęcia, oceniając, że ma ono niewielkie szanse na przeżycie na otwartych wodach.

W piątek 15 maja duński strażnik przyrody poinformował o odnalezieniu martwego wieloryba, lecz początkowo nie było wiadomo, czy jest to Timmy. Ostatecznie zwierzę zidentyfikowano po umieszczonym na jego ciele nadajniku. W Morzu Bałtyckim coraz częściej obserwuje się wieloryby, w tym humbaki. Eksperci podkreślają, że Bałtyk nie jest dla nich odpowiednim środowiskiem ze względu na płytkie wody, niskie zasolenie i ograniczoną bazę pokarmową. Zagrożenie stanowi też działalność człowieka.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pani ewelina - otyłość repo w plusie
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
TVN24
57 min
pc
NFT: przełom czy niewypał?
23 min
pc
Dorota Welman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
Udostępnij:
Tagi:
Daniazwierzęta
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
TVN24
Keith Kellogg
"Wy zrozumieliście to wcześniej". Były specjalny wysłannik Trumpa o Polsce
TVN24
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Potrącenie nastolatków w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Najlepsze opony na deszcz
Najlepsze opony na deszcz - modele na mokre drogi
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Łatwogang
Łatwogang przerywa milczenie. Ogłosił kolejną akcję
TVN24
W wyniku zderzenia fiata seicento z rządową limuzyną ucierpiała Beata Szydło
Były funkcjonariusz BOR z zarzutem. Chodzi o wypadek Beaty Szydło
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Więźniowie przygotowali ozdobną ściankę
Skazany za przestępstwo seksualne na szkolnym korytarzu. Rodzice oburzeni
Tomasz Mikulicz
Radosław Sikorski
Sikorski z komunikatem do Rosji. "Nie macie prawa"
TVN24
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
TVN24
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
TVN24
Ben-Gvir
"Przez pięć lat ten pan do Polski nie wjedzie". Szef MSWiA o izraelskim ministrze
TVN24
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
TVN24
14 min
pc
Takiej wypowiedzi jeszcze nie było. Szok i pospieszne tłumaczenia
TVN24
Ryszard Kalisz
Kalisz o sprawie Ziobry: Polska prokuratura ma mnóstwo argumentów
Kropka nad i
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
WARSZAWA
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
BIZNES
Kierowca wjechał autem do stawu
Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
TVN24
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
TVN24
Policja zatrzymała mężczyznę, który zaatakował funkcjonariusza
Policjant po zatrzymaniu podejrzanego o kradzież trafił do szpitala
TVN24
imageTitle
Furia niemieckiego tenisisty. Tragedia o włos
EUROSPORT
Donald Trump
Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom