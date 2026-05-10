Świat Silne trzęsienie ziemi w Chile Oprac. Anna Bruszewska |

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło: NOAA Science On a Sphere

Epicentrum znajdowało się 34 kilometry na południowy zachód od portowego miasta Lebu, którego populacja liczy około 22 tysiące osób. Znajduje się on w regionie Bío Bío w środkowej części Chile. Hipocentrum zostało zlokalizowane na głębokości 23 kilometrów. Jak podała agencja informacyjna Reuter, nie podano jak dotąd informacji o ewentualnych ofiarach wśród ludzi i zniszczeniach.

Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) przekazało, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,8. Według amerykańskich służb geologicznych USGS (United States Geological Survey) magnituda wyniosła 5,5.

Sejsmiczny region

Chile, położone na granicy płyt tektonicznych Nazca i Południowoamerykańskiej, tworzy jedną z najbardziej sejsmicznie i wulkanicznie aktywnych stref na naszej planecie.

Kiedy trzęsienie ziemi uważane jest za silne? Kiedy jego magnituda przekracza 5-5,9. Niszczące jest wtedy, gdy wstrząsy mają powyżej 6-7.

Trzęsienie ziemi Źródło: USGS