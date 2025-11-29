Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Adel siała chaos w Grecji

Powodzie w Grecji
Powodzie w Grecji po przejściu Adel
Źródło: Enex
Grecję nawiedziła burza Adel. W wielu miejscach spadł grad o dużych rozmiarach, ulice miast zalała woda. Synoptycy wydali ostrzeżenia meteorologiczne.

Burza Adel przeszła w piątek przez znaczną część Grecji. Przyniosła ze sobą ulewne opady deszczu i częste wyładowania atmosferyczne. Burza trwała od wczesnych godzin porannych. W stolicy wiele ulic zalała woda, tworząc niebezpieczne warunki dla kierowców i pieszych. Władze wezwały mieszkańców do zachowania ostrożności.

Już w piątek meteorolodzy wydali ostrzeżenia czwartego stopnia - a więc świadczące o dużej intensywności nadchodzącego zjawiska - przed opadami dużego rozmiaru gradu w całym regionie Attyka w południowo-wschodniej części Grecji.

Burza uderzyła w wielu miejscach

Jak podało greckie Narodowe Obserwatorium, do godziny 9 rano w Faliro spadły 52 litry deszczu na metr kwadratowy, natomiast w Alimos oraz Kifisii - 50 l/mkw. Opady gradu i wyładowania atmosferyczne zakłóciły komunikację miejską i ruch drogowy.

Do południa grad uderzył w wyspę Lesbos, zatykając odpływy i zalewając ulice oraz sklepy w Mytilenie. Władze radziły, by unikać zbędnych podróży. W mieście Mesolongi piorun uderzył w oddział wojskowy 2/39 Ewzonów, czterech żołnierzy zostało hospitalizowanych. Z powodu osuwisk, powalonych drzew i przerw w dostawach prądu w 11 gminach zamknięto szkoły.

W drugiej części dnia w sobotę Adel osłabła. Na niedzielę prognozuje się poprawę pogody w całej Grecji, jedynie we wschodniej części Morza Egejskiego do popołudnia wystąpią lokalne opady deszczu i pojedyncze burze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk

Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk

Takiej powodzi nie było tam od ponad 10 lat

Takiej powodzi nie było tam od ponad 10 lat

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Enex, Proto Thema, ekathimerini.com

Źródło zdjęcia głównego: Enex

Udostępnij:
TAGI:
Grecjaburza
Czytaj także:
Powódź na północy Węgier
Takiej powodzi nie było tam od ponad 10 lat
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Prognoza
Nastolatek ze stanu Vermont w USA pomógł łani wydostać się z jeziora
"Wszyscy byliśmy w szoku. Nikt się tego nie spodziewał"
Świat
Satelita ICEYE SAR Gen4
"Pierwszy polski satelita wojskowy jest już na orbicie i działa"
Polska
Opady marznące, gołoledź, ślisko
Kierowcy, tu trzeba uważać. IMGW ostrzega
Prognoza
Powodzie na Sri Lance
Turystyczne regiony pod wodą. Setki ofiar powodzi i osuwisk
Świat
Smog w Polsce
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
USA nawiedziły burze śnieżne
Nadciągają kolejne śnieżyce. Możliwe utrudnienia na lotniskach
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Przy gruncie -17 stopni. Żegnamy zimowy epizod
Prognoza
Anakonda zielona
Mogą ważyć nawet 200 kilogramów, żyją coraz bliżej miast
Nauka
Ślisko, zimno
Dziś czeka nas walka jesieni z zimą
Prognoza
Mieszkańcy północnej Sri Lanki zmagają się ze skutkami cyklonu Ditwah
"Mamy największą klęskę żywiołową w najnowszej historii"
Świat
28 1930 skype 3-0010
Tym razem się udało. Polskie satelity poleciały na orbitę
Nauka
Mroźna, zimna noc
Nocą nawet -10 stopni na termometrach
Prognoza
Niedźwiedzie w Japonii
Niedźwiedź zaatakował niedaleko stacji kolejowej
Świat
22 min
pc
Historyczna decyzja dla Polski to solidna pozycja w Europie. Ile brakuje nam do wielkich graczy?
Kijek w kosmosie
boze narodzenie swieta snieg shutterstock_2699156013
Czy święta będą białe? Najnowsze wyliczenia modeli
Arleta Unton-Pyziołek
deszcz odwilz shutterstock_1664570182
Pogoda na weekend. Uwaga, aura będzie trudna
Prognoza
Lekarz z kotem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaginiony kot odnalazł się po siedmiu latach
Świat
Zniszczony dom w prowincji Sumatra Północna
Rzadki cyklon przyniósł śmiertelne powodzie
Świat
Po osuwisku na Tahiti
Poszukiwali ocalałych z osuwiska. Zeszło na nich kolejne
Świat
Miasto Hat Yai w Tajlandii pod wodą
Znaleźli ciała ponad setki osób, a wody jeszcze nie opadły
Świat
Zniszczenia po przejściu huraganu na Kubie
Od miesiąca nie mają prądu i wody. "Stosy śmieci są wyższe niż domy"
Świat
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
IMGW ostrzega. Trudne warunki na drogach
Polska
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Sporo chmur, na północy słabo popada
Prognoza
noc mgła mrzawka
Noc będzie mroźna, w dzień miejscami popada
Prognoza
Sri Lanka
Leje od tygodnia. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Widok z bulwaru Rajpath na spowite smogiem Delhi
Kolejki do gabinetów pediatrycznych. Wszystko przez smog
Smog
lawina
Gigantyczna lawina w Alpach. Narciarze pod śniegiem
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Chcą wysyłać drony, by odstraszać niedźwiedzie
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom