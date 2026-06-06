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Atak rekina. Zginął 35-latek

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Atak rekina
Atak rekina u wybrzeży stanu Australia Zachodnia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
U wybrzeży Australii Zachodniej doszło do ataku rekina. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, 35-letniego mężczyzny życia nie udało się uratować. To kolejne podobne zdarzenie w kraju w ostatnich tygodniach.

Rekin zaatakował w sobotę 35-letniego nurka, gdy ten łowił ryby. Do zdarzenia doszło w okolicy rafy koralowej Michaelmas, która położona jest u wybrzeży miasta Albany w stanie Australia Zachodnia.

Atak rekina. Zginął 35-latek

35-latek nie był sam, łowił ryby wraz z rodziną - podała miejscowa policja. Po ataku mężczyzna został przetransportowany łodzią na brzeg, gdzie udzielono mu pomocy. Jak podał brytyjski dziennik The Guardian, walka o jego życie nurka trwała ponad dwie godziny, ale nie udało się go uratować.

Australijski Departament Przemysłu Surowcowego stanu poinformował, że mężczyzna prawdopodobnie został ugryziony przez 4,5-metrowego rekina tuż przed godziną 11.30 czasu lokalnego. Departament apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie Michaelmas i przestrzeganie wszelkich zaleceń dotyczących zamknięcia plaż.

>>> Czytaj też: Rekin zaatakował 28-letniego turystę na Sardynii

Atak rekina
Atak rekina
Źródło zdjęcia: Reuters

Ataki rekinów

24 maja tego roku doszło do śmiertelnego ataku rekina, w wyniku którego zginął 39-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło podczas połowu ryb na Wielkiej Rafie Koralowej. 10 dni wcześniej zginął 38-latek, którego rekin zaatakował w pobliżu Perth.

Z danych australijskich organizacji ds. ochrony przyrody wynika, że co roku dochodzi średnio do 20 ataków rekinów, ale większość z nich nie kończy się śmiercią ludzi. Znacznie więcej odnotowuje się w tym kraju utonięć.

Dziesiątki martwych rekinów na europejskiej plaży. Co się z nimi stało?
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Dziesiątki martwych rekinów na europejskiej plaży. Co się z nimi stało?

Źródło: Reuters, The Guardian
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Tagi:
Australia
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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