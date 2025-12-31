Logo TVN24
Świat

Argentyna. Upały na sylwestra. Milion odbiorców bez prądu

Argentyna
Prognozowana temperatura w Argentynie
Źródło: Ventuskyc.om
Argentyna zmaga się z upałami, które doprowadzają do przerw w dostawie prądu. W środę w szczytowym momencie około miliona mieszkańców Wielkiego Buenos Aires nie miało energii elektrycznej.

Upały trwają w Argentynie od kilku dni. Z powodu wysokiej temperatury około miliona mieszkańców aglomeracji Wielkiego Buenos Aires, obejmującej miasto Buenos Aires, czyli stolicę kraju, oraz pobliskie obszary miejskie na terenie prowincji o tej samej nazwie, nie miało prądu. Firma Edesur, która jest głównym dostawcą elektryczności w tym regionie, poinformowała jednak, że około południa czasu lokalnego (godz. 16 w Polsce), prądu nie miało już tylko kilka tysięcy odbiorców.

W specjalnym komunikacie, który cytuje agencja AFP, Edesur poinformowało o wdrożeniu "specjalnej operacji w celu rozwiązania przerw w dostawie prądu związanych z dużym zapotrzebowaniem, spowodowanym falą upałów w noc sylwestrową".

Argentyna. 30 stopni w nocy

W nocy z wtorku na środę w stolicy Argentyny i jej sąsiedztwie termometry pokazywały około 30 stopni Celsjusza. Według miejscowych służb meteorologicznych w środę temperatura w Buenos Aires miała osiągnąć nawet 38 st. C.

Przerwa w dostawie prądu zbiegła się w czasie z ogłoszeniem nowych podwyżek opłat za energię elektryczną, które od 1 stycznia mają wzrosnąć o dwa procent. W niektórych dzielnicach stolicy Argentyny grupy mieszkańców protestowały na ulicach, uderzając w garnki i patelnie z powodu braku prądu w ostatnim dniu roku.

Ponad 30-stopniowe temperatury utrzymują się też w Urugwaju i w południowo-wschodniej Brazylii.

Autorka/Autor: /dd

Źródło: PAP, AFP, La Voz

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

