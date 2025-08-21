Jedna wycieczka tam kosztuje sto ton śniegu

Ruch turystyczny przekłada się na coraz większe zanieczyszczenie Antarktydy. Najnowsze badania pokazują, że wysokie stężenie metali ciężkich pochodzących ze spalania paliw przyspiesza topnienie pokrywy śnieżnej. Wizyta jednego turysty może wiązać się z utratą nawet stu ton śniegu.

Antarktyda przez długi czas uznawana była za jeden z najbardziej niedostępnych regionów naszej planety, jednak obecnie jej odwiedzenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Według danych Międzynarodowego Związku Operatorów Wycieczek Antarktydy (IAATO), w ciągu ostatnich dwóch dekad liczba turystów wzrosła z 20 tysięcy do 120 tysięcy rocznie. Jak wynika z badania opublikowanego na łamach "Nature Sustainability", zwiększony ruch turystyczny stanowi zagrożenie dla tego unikalnego, podbiegunowego ekosystemu.

Wycieczka kosztuje sto ton śniegu

W ramach badania międzynarodowy zespół naukowców pobrał próbki śniegu z liczącego 2000 kilometrów odcinka między Szetlandami Południowymi a Górami Ellswortha. Zostały one przeanalizowane pod kątem zanieczyszczeń osadzających się na śniegu z powietrza. Jak się okazało, w rejonach, gdzie obecność człowieka najwyraźniej się zaznaczała, stężenie cząstek zawierających metale ciężkie okazało się dziesięciokrotnie wyższe niż 40 lat temu.

Badacze wyjaśnili, że statki przewożące turystów są napędzane paliwami kopalnymi, będącymi źródłem związków chemicznych niklu, miedzi, cynku i ołowiu. Współautor analizy Raul Cordero z Uniwersytetu w Groningen (Holandia) przekazał w rozmowie z agencją informacyjną AFP, że zanieczyszczenia zawierające metale ciężkie przyspieszają procesy topnienia pokrywy śnieżnej.

- Jeden turysta może przyczynić się do przyspieszenia topnienia około stu ton śniegu - powiedział naukowiec.

Badacze przyznali, że obecność metali ciężkich wzrosła również z powodu większej liczby wypraw naukowych. Jak dodał Cordero, długotrwałe projekty badawcze mogą mieć nawet dziesięciokrotnie większy wpływ na ekosystem niż pojedynczy turysta.

Wrażliwy ekosystem

Naukowcy podkreślili, że poczyniono znaczące postępy w próbach ochrony Antarktydy. Wśród nich wymieniono zakaz stosowania najsilniej zanieczyszczających rodzajów paliw oraz wykorzystanie przez branżę turystyczną statków z napędem hybrydowym.

"Niemniej jednak nasze wyniki pokazują, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby zmniejszyć obciążenie Antarktydy działalnością człowieka. Powinniśmy przyspieszyć przejście na energię odnawialną i ograniczyć zużycie paliw kopalnych" - dodali naukowcy.

Źródło: AFP, Nature Sustainability

Pozostałe wiadomości

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. W nocy i piątek rano w części południowej Polski ma silnie lać, a miejscami ulewom towarzyszyć mogą wyładowania. W mocy są alarmy nawet drugiego stopnia.

Niebezpieczna noc. Alarmy IMGW w części kraju

21 sierpnia 2025, 6:25
Kolejne dni przyniosą spore ochłodzenie. Nad Polskę z północy napłynie arktyczne powietrze. W weekend temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 16 stopni Celsjusza.

Zbliża się wielkie ochłodzenie. Kiedy nastąpi kulminacja

21 sierpnia 2025, 15:28
Pogoda na jutro. Nocą w części kraju spodziewany jest intensywny deszcz, który może powodować lokalne zalania. W piątek również może popadać, chociaż opady okażą się mniejsze. Termometry pokażą do 23 stopni.

Nocą lokalnie mogą pojawić się zalania

21 sierpnia 2025, 17:41
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert w związku z prognozowanymi nawalnymi opadami deszczu oraz burzami. Trafił on do mieszkańców kilku województw.

Alert RCB. "Możliwe podtopienia"

21 sierpnia 2025, 8:12
Ogień pochłonął wóz strażacki podczas akcji gaśniczej w północnej Portugalii. Strażak został ciężko ranny. To jeden z najgorszych sezonów pożarowych w historii kraju.

Wóz strażacki stanął w płomieniach. Nagranie

21 sierpnia 2025, 20:34
Turyści i mieszkańcy nadmorskich miejscowości mogli dziś zobaczyć nietypowy widok. Nad Morzem Bałtyckim jednocześnie pojawiło się kilka zalążków trąb wodnych. Zjawiska były widoczne między innymi w Darłówku i Łazach.

"Niesamowity widok" nad Bałtykiem

21 sierpnia 2025, 14:31
Sezon polowań na niedźwiedzie rozpoczął się w Szwecji. W tym roku zezwoleniem na odstrzał objęte zostało około 20 procent krajowej populacji ssaków. Liczba ta niepokoi organizacje ochrony przyrody, które obawiają się, że tak nasilone polowania mogą spowodować szkody w populacji.

Chcą odstrzelić 20 procent populacji niedźwiedzi

21 sierpnia 2025, 19:44
Na plaży w Hondurasie znaleziono kogię krótkogłową, rzadki gatunek ssaka morskiego. Zwierzę było ciężko chore - w jego żołądku zalegała foliowa torba. Mimo wysiłków służb nie udało się go uratować.

Kogia połknęła plastikową torbę, konała w męczarniach

21 sierpnia 2025, 18:50
Przełom sierpnia i września może przynieść ciepłe, a miejscami upalne dni. Przedtem czeka nas jednak wyjątkowa chłodna końcówka obecnego tygodnia.

Jest szansa na powrót upału. Termin nie wszystkich ucieszy

21 sierpnia 2025, 10:43
Ciężarówka z naczepą jechała jedną z dróg w stolicy Meksyku. W pewnym momencie pod pojazdem zapadła się ziemia, a w jezdni powstała dość pokaźnych rozmiarów dziura.

Droga zapadła się pod jadącą ciężarówką

21 sierpnia 2025, 16:40
Wysokie fale spowodowane przez huragan Erin zalały część wyspy Haterras w amerykańskim stanie Karolina Północna. Woda między innymi wdarła się do jednego z moteli.

Fale wtargnęły na wyspę

21 sierpnia 2025, 13:12
Ekstremalnie wysokie temperatury bywają niebezpiecznie nie tylko dla ludzi, ale także dla dzikich zwierząt. Biolodzy sprawdzili, jak upały wpływają na poszczególne gatunki.

Jak upały wpływają na dzikie zwierzęta? "Spadały z drzew jak jabłka"

21 sierpnia 2025, 14:41
Do tragicznego wypadku doszło we Francji, gdzie skała spadła na samochód. Dwie osoby nie żyją, a dwie kolejne zostały przewiezione do szpitala.

Skała zmiażdżyła samochód. Nie żyją dwie osoby

21 sierpnia 2025, 11:53
W czwartkowy poranek chmury na niebie w Sopocie wyglądały na tyle spektakularnie, że na antenie TVN24 zachwycali się nimi Robert Kantereit i Dorota Gardias.

Ciekawe chmury zawisły nad Sopotem. Zwiastują zmianę pogody

21 sierpnia 2025, 7:31
Mieszkańcy australijskiego stanu Nowa Południowa Walia zmagają się ze skutkami ekstremalnych ulew. W wielu miejscach doszło do zalań i podtopień. W Sydney odnotowano największe opady deszczu w ciągu 24 godzin od 2007 roku.

Największe opady od 18 lat. Dziesiątki alarmów przed powodzią

21 sierpnia 2025, 9:41
Do niedawna Włosi zmagali się z ekstremalnie wysokimi temperaturami powietrza. Teraz w znacznej części kraju doszło do gwałtownego zwrotu w pogodzie. Ulewne deszcze doprowadziły do powodzi, w której zginęła jedna osoba. Prognozy nie zapowiadają poprawy pogody.

Załamanie pogody od Mediolanu po Sycylię

20 sierpnia 2025, 17:38
Liczba przypadków wyrzucenia na brzeg ssaków morskich w wodach wokół Szkocji gwałtownie wzrosła - donoszą naukowcy. Zdaniem ekspertów trudno jest wskazać dokładne przyczyny tego zjawiska.

Gwałtownie rośnie liczba wyrzuconych na brzeg ssaków morskich

20 sierpnia 2025, 19:41
Obfite opady deszczu nawiedziły indyjski stan Maharasztra, gdzie leży między innymi Mumbaj. Na skutek żywiołu zginęło co najmniej 21 osób - podała w środę brytyjska stacja BBC. Ulewy sparaliżowały życie finansowej stolicy Indii.

Ulewy paraliżują finansową stolicę Indii

20 sierpnia 2025, 16:30
Skąd przybyły do nas obiekty międzygwiezdne 'Oumuamua, Borisov i ATLAS? Śledząc ich kosmiczne trajektorie, naukowcy z Harvardu wyliczyli miejsca, z których mogą pochodzić kosmiczne skały. Ich wyniki rzucają także nieco światła na wiek tych tajemniczych ciał.

Ci goście odwiedzili Układ Słoneczny. Skąd pochodzą?

20 sierpnia 2025, 14:06
Mieszkańcy północnej Japonii zmagają się z intensywnymi ulewami. W części kraju odnotowano rekordowe opady deszczu, przez które wylała rzeka. Mieszkańcy otrzymali nakazy ewakuacji.

Padało tak, że rzeka wystąpiła z brzegów

20 sierpnia 2025, 11:46
Silny deszcz przyczynił się do śmierci co najmniej ośmiu osób w Karaczi, największym mieście Pakistanu. Ulewy nadciągnęły nad miasto we wtorek, powodując paraliż komunikacyjny i przerwy w dostawach prądu. Burmistrz wprowadził stan wyjątkowy.

Stan wyjątkowy po ulewach, nie żyje osiem osób

20 sierpnia 2025, 9:09
Naukowcy opracowali przepis na najsmaczniejszą czekoladę. Zespół z Wielkiej Brytanii zidentyfikował najważniejsze czynniki procesu fermentacji ziaren kakaowca, które wpływają na smak wyrobów. Jak się okazało, w osiągnięciu idealnego smaku pomagają pewne grupy mikroorganizmów. Taka wiedza może pomóc producentom czekolady w jej ulepszaniu.

Znaleźli przepis na idealną czekoladę

20 sierpnia 2025, 12:44
Efektowna kula ognia rozbłysła nad zachodnią Japonią. Bolid pojawił się na niebie we wtorek około godziny 23 czasu lokalnego i rozświetlił niebo tak, jakby nadszedł dzień.

W środku nocy niebo zrobiło się zielone

20 sierpnia 2025, 7:51
Powódź, która była następstwem obfitych opadów deszczu, nawiedziła stolicę Jemenu. W Sanie oraz w mieście portowym Aden zalane zostały ulice i budynki.

Powódź w stolicy i w ważnym porcie. Ranni i duże szkody

19 sierpnia 2025, 19:47
W ostatnich dziesięcioleciach na Florydzie zmniejszyła się drastycznie populacja błotnicy tęczowej (Farancia erytrogramma). Dlatego władze apelują, aby każdy przypadek pojawienie się tego węża został zgłoszony.

Szukają rzadkiego gatunku węża. "Potrzebujemy pomocy"

19 sierpnia 2025, 21:52
Burza, podczas której wystąpiło silne gradobicie, nawiedziła hiszpańską prowincję Lleida. Ulice lokalnych miast i miejscowości zrobiły się białe, jakby nastała tam zima. 

Zaspy gradu na ulicach. "Tak silnej burzy nie było tutaj od 20 lat"

19 sierpnia 2025, 17:42
W słowackich Tatrach odkryto nowy wodospad o wysokości ponad 100 metrów. Na jednym z odcinków trasy prowadzącej na jego szczyt można napić się wody prosto ze źródła wodospadu. Wejście na niego jest jednak wyjątkowo niebezpieczne.

W Tatrach odkryto wyjątkowy wodospad

19 sierpnia 2025, 15:56
W londyńskim zoo w Regent’s Park rozpoczęło się coroczne ważenie zwierząt. Będzie trwało cały tydzień. Kapibary, lemury i żółwie słoniowe stanęły jako pierwsze na wadze.

Lemury już stanęły na wadze, sajmiri będą oszukiwać

19 sierpnia 2025, 20:41
