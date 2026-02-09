Logo TVN24
Pogoda na jutro - wtorek, 10.02. W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni

|
shutterstock_2392113249_1
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na wtorek, 10.02. Noc zapowiada się chłodno i pochmurno, lokalnie pojawią się słabe opady i zamglenia. Największym wyzwaniem okażą się niskie temperatury, które miejscami spadną do kilkunastu stopni poniżej zera. Taka aura sprzyja powstawaniu smogu.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W nocy prognozowane jest zachmurzenie małe do umiarkowanego na północnym wschodzie. W pozostałej części kraju pojawi się sporo chmur, spodziewamy się wystąpienia zachmurzenia dużego do całkowitego. W przeważającej części kraju opady nie są prognozowane, choć w południowo-zachodniej części Polski wystąpią słabe opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz (przejściowo marznący), którego spadnie 1-3 litry na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będzie zamglenie.

Temperatura minimalna wyniesie od -18 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -7 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na południowym zachodzie. Przy tak niskich wartościach problem stanowić może smog. Powieje wiatr południowo-wschodni, przeważnie słaby i umiarkowany. 

Klatka kluczowa-217710
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 10.02

We wtorek będzie pochmurno w przeważającej części kraju. Większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia możliwe są początkowo na wschodzie, a w drugiej części kraju - na południowym zachodzie. W pasie od Śląska po centrum, a w drugiej części dnia po północny wschód kraju, lokalnie mogą wystąpić słabe opady śniegu przechodzące w deszcz. Przejściowo wystąpi ryzyko opadów marznących. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na Podlasiu, przez 0-1 st. C w centralnej Polsce, do 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z kierunków południowych będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie w górach dość silny i silny, dochodzący do 40-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-217757
Pogoda na jutro
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza najwyższa będzie w środkowej Polsce, gdzie miejscami wyniesie powyżej 90 procent, natomiast najniższa wilgotność będzie na północnym zachodzie, gdzie wyniesie poniżej 70 procent. Odczujemy przeważnie chłód, na północnym wschodzie także zimno. Tylko na południu i wschodzie zapanuje komfort termiczny. W większości kraju warunki biometeo będą niekorzystne. Neutralne okażą się one jedynie nad morzem i na zachodzie oraz w południowo-wschodniej Polsce.

Klatka kluczowa-217732
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy początkowo wystąpi zachmurzenie małe, które ma stopniowo wzrastać do umiarkowanego i dużego. Nie powinno padać, ale pojawią się zamglenia. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -10 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek prognozowane jest zachmurzenie duże do okresami całkowitego ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem, przejściowo marznącymi. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Odczuwalny będzie przeważnie słaby wiatr z kierunków południowych. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe sięgnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście tylko początkowo przyniesie mniej chmur. Później wystąpi zachmurzenie umiarkowane, które następnie dość szybko wzrośnie do dużego i całkowitego. W pierwszej części nocy nie można wykluczyć wystąpienia słabych opadów śniegu ziarnistego, a w drugiej - pojawienia się mgły marznącej. Na termometrach zobaczymy co najmniej -11 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, umiarkowany do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1013 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem chmur. Mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia, raczej nie wystąpią zjawiska atmosferyczne. Początkowo widzialność będzie ograniczona przez zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie -3 st. C. Wiał będzie wiatr z kierunków południowych, przeważnie słaby. W południe ciśnienie osiągnie 1006 hPa i ma szybko spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie całkowite, okresami pojawią się niewielkie przejaśnienia, a nawet zamglenie. Na termometrach zobaczymy co najmniej -4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie ma spadać, a o północy sięgnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie mieszkańcom Poznania pochmurną aurę z przejaśnieniami, zjawiska atmosferyczne nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni i wschodni, przeważnie słaby. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy aura we Wrocławiu będzie pochmurna, w drugiej części nocy pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem przechodzące w marznący deszcz bądź mżawkę. Opadom towarzyszyć ma zamglenie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -1 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, umiarkowany do słabego. O północy ciśnienie sięgnie 995 hPa i ma spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie duże, jedynie początkowo mogą pojawić się szybko zanikające marznące opady deszczu lub mżawki. Termometry pokażą do 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-wschodni i południowy, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie będzie szybko spadać, w południe wyniesie 988 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy wystąpi zachmurzenie duże, któremu towarzyszyć będzie zamglenie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wiejący z kierunków wschodnich, przeważnie słaby. Ciśnienie ma spadać, o północy osiągnie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie spodziewane jest zachmurzenie duże do umiarkowanego, natomiast zjawiska atmosferyczne nie będą mu towarzyszyć. Termometry maksymalnie pokażą 4 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków wschodnich, okresami zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 979 hPa i ma szybko spadać.

Klatka kluczowa-217740
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozapogodaPolskaZima
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
