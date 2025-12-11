Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Hanoi tonie w smogu

smog-000750
Smog w Hanoi
Źródło: Reuters
Gęsty, toksyczny smog spowił w środę Hanoi, redukując panoramę miasta do ledwie widocznych konturów. Mieszkańcy stolicy Wietnamu mówią o "ponurej atmosferze" i realnym zagrożeniu dla zdrowia, a władze zapowiadają radykalne ograniczenia w ruchu pojazdów, by powstrzymać narastający kryzys.

W środę smog niemal całkowicie zasłonił panoramę Hanoi, stolicy Wietnamu. Jak podaje IQAir, o godzinie 14.00 czasu lokalnego wskaźnik jakości powietrza (AQI) osiągnął poziom 213, klasyfikowany jako "bardzo niezdrowy". Nagrania z ulic pokazują, jak wysokie budynki, a także ikoniczna Żółwia Wieża giną w gęstej, toksycznej mgle.

"Atmosfera w Hanoi dziś rano jest wyjątkowo ponura"

W rozmowach z mieszkańcami wybrzmiewa ich niepokój. - Atmosfera w Hanoi dziś rano jest wyjątkowo ponura, a zdrowie osób starszych jest poważnie zagrożone. Zanieczyszczenie powietrza osiągnęło obecnie jeden z najwyższych poziomów na świecie - mówi 75-letni mieszkaniec stolicy Wietnamu Luong Van Toi. - Rozwiązanie tego problemu graniczyłoby z cudem - dodaje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wcześniej "raj na Ziemi", teraz "utracił swój blask"

Wcześniej "raj na Ziemi", teraz "utracił swój blask"

Cichy wróg układu oddechowego. Tym osobom szkodzi najbardziej

Cichy wróg układu oddechowego. Tym osobom szkodzi najbardziej

TVN24

- Wczoraj sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Wiele osób z osłabioną odpornością, w tym niemowlęta, zapada na infekcje dróg oddechowych i gardła. W moim wieku większość choruje przede wszystkim z powodu brudnego powietrza - wskazuje Tran Quoc Huy, 60-letni mieszkaniec Hanoi.

Władze miasta wskazują, że główne źródła zanieczyszczeń to transport, przemysł, trwające budowy oraz spalanie śmieci i odpadów rolniczych. W odpowiedzi na narastający kryzys Hanoi zapowiedziało wprowadzenie od połowy 2026 roku częściowego zakazu wjazdu motocykli do centrum, a w kolejnych latach planowane jest objęcie ograniczeniami także samochodów spalinowych. Ministerstwo zdrowia wezwało elektrownie oraz zakłady produkujące stal i chemikalia do ograniczania pracy w sytuacji, gdy poziom PM2.5 przekracza wartość 200.

Jeden z ważniejszych hubów produkcyjnych

Mieszkańcy Hanoi opowiadają, jak zmieniają swoje nawyki. - Moim sposobem radzenia sobie z zanieczyszczonym powietrzem jest noszenie maseczki przy wyjściu z domu. Po drugie, wybieram komunikację publiczną - autobusy - zamiast jeździć własnym motocyklem- wskazuje Pham Thu Giang, 30-latka z Hanoi.

Wietnam, jako jeden z ważniejszych hubów produkcyjnych w Azji Południowo-Wschodniej, od lat zmaga się z problemem zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w największych miastach. Hanoi, które rozwija się w szybkim tempie i doświadcza stale rosnącego natężenia ruchu drogowego, należy do najbardziej obciążonych obszarów. Skutki zdrowotne, ekonomiczne i środowiskowe stają się coraz bardziej dotkliwe.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
WietnamSmog
Czytaj także:
Mieszkańcy pomogli ewakuować schronisko w Everett
Ponad 100 ewakuowanych zwierząt. Powódź blisko schroniska
Świat
shutterstock_1298689651
"Wataha" będzie chronić wilka iberyjskiego
Świat
Zmiana klimatu (zdjęcie ilustracyjne)
Do końca wieku Ziemia przestanie być dla nich przyjaznym miejscem
Powódź w stanie Waszyngton
Poziom wody ciągle rośnie. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
Świat
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. IMGW wydał alarmy
Pogoda
Pochmurne dni
Dziś dużo chmur, możliwy deszcz
Prognoza
Pokryte śniegiem miasto Minneapolis
Pług śnieżny wjechał na mężczyznę na lotnisku
Świat
Silny wiatr
Tu może silniej powiać
Prognoza
Turysta, który utknął na szlaku
Całą noc czekał na pomoc. Ratunek przyszedł z powietrza
Świat
Deszcz, kałuża
W wielu miejscach popada
Prognoza
Zniszczony most w Tuz Khurmatu
Pod naporem wody runęła część mostu
Świat
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii
Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii. W mocy specjalny alert
Świat
Fala arktycznego zimna
Pogodowy rollercoaster w grudniu. Co ze świętami?
Arleta Unton-Pyziołek
Ludzie, grafika
Człowiek nie jest najbardziej monogamicznym zwierzęciem. Kto nas wyprzedza?
Świat
Słoneczny Wrocław w grudniu
"Jestem zaskoczona", "to dla nas szok"
Polska
Wilk szary (Canis lupus)
Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują
Polska
Karaibska rafa koralowa
Z masy kolorów w szarość. Tak tracimy rafy koralowe
Świat
Powodzie na północnym zachodzie USA
Rzeki wystąpiły z brzegów. Wiele miejsc znalazło się pod wodą
Świat
Roztopy
Tu trzeba uważać na roztopy. Są alarmy IMGW
Prognoza
Deszcz
W środę będzie ciepło
Prognoza
Powódź w Kurdystanie
Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją
Świat
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Uwaga na dość silny wiatr
Prognoza
Arabia
Pustynny kraj nawiedziły ulewy
Świat
Robotnicy instalują bariery przeciwpowodziowe wzdłuż wybrzeża
Bram uderzył. Brak prądu, odwołane loty
Świat
Zima, pogoda, śnieg
Prognoza długoterminowa. Te miesiące mogą być inne niż zwykle
Prognoza
Śnieg, słabe opady
Najpierw nawet 15 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
Morze, sztorm, wzburzone fale, ocean
La Nina może być słaba. Co to oznacza?
Świat
Mszyca Cinara curvipes - zdjęcie poglądowe
Inwazyjny owad na choinkach. Wydano "list gończy"
Polska
Plebiscyt Zwierzę Roku 2026
Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026. Zobacz pretendentów
Polska
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom