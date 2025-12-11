Hanoi tonie w smogu

Smog w Hanoi Źródło: Reuters

W środę smog niemal całkowicie zasłonił panoramę Hanoi, stolicy Wietnamu. Jak podaje IQAir, o godzinie 14.00 czasu lokalnego wskaźnik jakości powietrza (AQI) osiągnął poziom 213, klasyfikowany jako "bardzo niezdrowy". Nagrania z ulic pokazują, jak wysokie budynki, a także ikoniczna Żółwia Wieża giną w gęstej, toksycznej mgle.

"Atmosfera w Hanoi dziś rano jest wyjątkowo ponura"

W rozmowach z mieszkańcami wybrzmiewa ich niepokój. - Atmosfera w Hanoi dziś rano jest wyjątkowo ponura, a zdrowie osób starszych jest poważnie zagrożone. Zanieczyszczenie powietrza osiągnęło obecnie jeden z najwyższych poziomów na świecie - mówi 75-letni mieszkaniec stolicy Wietnamu Luong Van Toi. - Rozwiązanie tego problemu graniczyłoby z cudem - dodaje.

- Wczoraj sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Wiele osób z osłabioną odpornością, w tym niemowlęta, zapada na infekcje dróg oddechowych i gardła. W moim wieku większość choruje przede wszystkim z powodu brudnego powietrza - wskazuje Tran Quoc Huy, 60-letni mieszkaniec Hanoi.

Władze miasta wskazują, że główne źródła zanieczyszczeń to transport, przemysł, trwające budowy oraz spalanie śmieci i odpadów rolniczych. W odpowiedzi na narastający kryzys Hanoi zapowiedziało wprowadzenie od połowy 2026 roku częściowego zakazu wjazdu motocykli do centrum, a w kolejnych latach planowane jest objęcie ograniczeniami także samochodów spalinowych. Ministerstwo zdrowia wezwało elektrownie oraz zakłady produkujące stal i chemikalia do ograniczania pracy w sytuacji, gdy poziom PM2.5 przekracza wartość 200.

Jeden z ważniejszych hubów produkcyjnych

Mieszkańcy Hanoi opowiadają, jak zmieniają swoje nawyki. - Moim sposobem radzenia sobie z zanieczyszczonym powietrzem jest noszenie maseczki przy wyjściu z domu. Po drugie, wybieram komunikację publiczną - autobusy - zamiast jeździć własnym motocyklem- wskazuje Pham Thu Giang, 30-latka z Hanoi.

Wietnam, jako jeden z ważniejszych hubów produkcyjnych w Azji Południowo-Wschodniej, od lat zmaga się z problemem zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w największych miastach. Hanoi, które rozwija się w szybkim tempie i doświadcza stale rosnącego natężenia ruchu drogowego, należy do najbardziej obciążonych obszarów. Skutki zdrowotne, ekonomiczne i środowiskowe stają się coraz bardziej dotkliwe.