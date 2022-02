Zmiana w pogodzie nastąpi w weekend. Prognoza na 5 dni

Końcówka tygodnia przyniesie pogodową zmianę. Po mokrym piątku i częściowo sobocie nasz kraj dostanie się pod wpływ pogodnego wyżu. Taka spokojna, sucha i bez gwałtownych zjawisk aura, choć nieco z niższymi temperaturami, zostanie z nami na kilka dni.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, po czwartkowym, krótkim przerywniku dobrej pogody, w ciągu nadchodzącej doby nasz kraj dostanie się pod wpływ niżu znad Skandynawii. Nad Polską ponownie pojawią się fronty atmosferyczne, niosące przede wszystkim opady deszczu. Lokalnie pojawić się mogą też opady mieszane deszczu ze śniegiem.

Główny front w nocy oraz do godzin południowych w piątek przemieści się z zachodu na wschód kraju. W napływającej za frontem chłodnej masie wilgotnego powietrza polarnego formować się będą wtórne - drugorzędne - fronty atmosferyczne, prowadzące chmury kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem.

Pogoda na piątek

W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 25.02-01.03 Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę Polska stopniowo dostanie się pod wpływ pogodnego wyżu, który w ciągu dnia umocni się nad naszym wybrzeżem, spychając pozostałe jeszcze chmury opadowe poza nasze wschodnie i południowe granice. Od niedzieli słoneczna, ale nieco chłodniejsza, wyżowa pogoda zdominuje cały obszar Polski na kilka kolejnych dni.

Sobota przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na północy i zachodzie również rozpogodzeniami. Natomiast na południu i częściowo na wschodzie pojawią się opady przelotne deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północny i północno-zachodni wiatr, słaby, jedynie na wybrzeżu - umiarkowany.

Niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Słaby wiatr powieje ze wschodu.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 25.02-01.03 ventusky.com

Pogoda na kolejne dni

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na zachodzie. Powieje wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek, czyli pierwszego dnia marca, też będzie pogodnie i słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Wiatr na wschodzie okaże się wschodni, na zachodzie -południowy. Powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 25.02-01.03 ventusky.com

Autor:/dd

Źródło: tvnmeteo.pl