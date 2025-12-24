Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?

Prognoza pogody na Wigilię Źródło: tvnmeteo.pl

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w środę o poranku w przeważającej części kraju występowało duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, których w ciągu dnia będzie przybywać. Wigilia zapowiada się pogodnie na północy i w centrum, więcej chmur spodziewanych jest na południu Polski.

Synoptyk dodał, że widzialność jest bardzo dobra z uwagi na napływ suchego i mroźnego powietrza. - Mamy zupełnie inny poranek niż dotychczasowych - zauważył. Przekazał, że na pada słaby śnieg z przerwami.

Ścisnął mróz. Gdzie było najzimniej?

Noc z wtorku na środę była lodowata. Temperatura minimalna przy gruncie spadła w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie) do -10 stopni Celsjusza. W wielu regionach kraju termometry na wysokości pięciu centymetrów pokazały ujemne wartości. W Raciborzu było najcieplej i tam odnotowano 0 st. C.

Minionej nocy najzimniej było w Elblągu, gdzie termometry pokazały -9,1 st. C. Z kolei w Raciborzu na termometrach było 0,4 st. C.

