Prognoza Weekend jak w środku lata. A co potem? Damian Zdonek |

W okresie prognozy Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia Zeno znad Środkowej Europy, w strumieniu ciepłego powietrza pochodzenia polarnego, napływającego znad południowo-zachodniej Europy.

Pogoda na weekend. Będzie blisko upału

W sobotę na przeważającym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie i południu przejściowo duże, ale bez opadów. Termometry pokażą od 21-22 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby północno-zachodni wiatr.

W niedzielę nad Polską zaznaczy się płytka zatoka niżu znad Finlandii, która wraz ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego przemieszczać się będzie od Pomorza Zachodniego w kierunku Podkarpacia. Poskutkuje to wzrostem zachmurzenia oraz lokalnymi słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Nie można wykluczyć pojedynczej burzy.

Tego dnia będzie pogodnie. Przejściowo w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie zachmurzenie wzrośnie do dużego. Lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Termometry pokażą od 22-23 st. C na Podlasiu do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku. Nadciągnie umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Co przyniesie początek tygodnia

Poniedziałek zapowiada się pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 21-23 st. C na Podlasiu do 24-26 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny północno-zachodni wiatr.

We wtorek zachmurzenie będzie małe na południu oraz umiarkowane, przejściowo duże na północy. Lokalnie na północnym wschodzie może popadać słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą od 20-21 st. C na północnym wschodzie do 26-27 st. C na południu kraju. Z północnego zachodu nadciągnie umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr.

Nieco chłodniej

Środa przyniesie dość pogodną aurę. Miejscami na północnym wschodzie może słabo i przelotnie popadać deszcz. Temperatura wyniesie od 17-19 st. C na północy do 21-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Nadciągnie umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku) Źródło: Ventusky.com