Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Weekend jak w środku lata. A co potem?

|
Maki, pogoda, ciepło, słońce
Prognozowane opady w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W weekend aura zaserwuje nam prawdziwą namiastkę lata. Będzie gorąco i słonecznie, choć niewykluczone są słabe burze. A jaką pogodę przyniesie początek nowego tygodnia? Sprawdź, co nas czeka.

W okresie prognozy Polska pozostanie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia Zeno znad Środkowej Europy, w strumieniu ciepłego powietrza pochodzenia polarnego, napływającego znad południowo-zachodniej Europy.

Pogoda na weekend. Będzie blisko upału

W sobotę na przeważającym obszarze kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie i południu przejściowo duże, ale bez opadów. Termometry pokażą od 21-22 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby północno-zachodni wiatr.

W niedzielę nad Polską zaznaczy się płytka zatoka niżu znad Finlandii, która wraz ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego przemieszczać się będzie od Pomorza Zachodniego w kierunku Podkarpacia. Poskutkuje to wzrostem zachmurzenia oraz lokalnymi słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Nie można wykluczyć pojedynczej burzy.

Tego dnia będzie pogodnie. Przejściowo w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie zachmurzenie wzrośnie do dużego. Lokalnie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Termometry pokażą od 22-23 st. C na Podlasiu do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku. Nadciągnie umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Klatka kluczowa-448919
Prognozowane opady w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku)
Źródło: Ventusky.com

Co przyniesie początek tygodnia

Poniedziałek zapowiada się pogodnie i słonecznie oraz bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 21-23 st. C na Podlasiu do 24-26 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny północno-zachodni wiatr.

We wtorek zachmurzenie będzie małe na południu oraz umiarkowane, przejściowo duże na północy. Lokalnie na północnym wschodzie może popadać słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą od 20-21 st. C na północnym wschodzie do 26-27 st. C na południu kraju. Z północnego zachodu nadciągnie umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr.

Nieco chłodniej

Środa przyniesie dość pogodną aurę. Miejscami na północnym wschodzie może słabo i przelotnie popadać deszcz. Temperatura wyniesie od 17-19 st. C na północy do 21-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Nadciągnie umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr.

Klatka kluczowa-448929
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku)
Źródło: Ventusky.com
Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Sanna Marin i Wołodymyr Zełenski w Kijowie
Była premier Finlandii: Putin mówił o swoich zamiarach, nie potraktowaliśmy tego wystarczająco poważnie
Jacek Tacik
58 min
dorocinski moo
"Trzeba wychodzić z roli dla higieny. Żeby pożyć"
Monika Olejnik
28 min
pc
"Tego miało tu nie być!" Tajemnica domu Kopernika
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
prognozaprognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Dziesięć osób w aucie, zginęli dwaj 18-latkowie. Jechali w bagażniku
TVN24
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
TVN24
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
TVN24
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
TVN24
Zatrzymanie, cudzoziemcy, straż graniczna
Wpuszczą "setki tysięcy migrantów"? Komu ma pomóc ta ustawa
Michał Istel
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
TVN24
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
TVN24
Dom, w którym mieszkała Helenka
Helenka jadła tylko winogrona. Prokurator kończy akt oskarżenia
TVN24
Tomasz Janeczek
Żurek zawiesił prokuratora Janeczka
Robert Zieliński, Maciej Duda
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna? "Mam sprawę zwaną Iranem"
TVN24
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
TVN24
Najlepsze opony na deszcz
Najlepsze opony na deszcz - modele na mokre drogi
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
TVN24
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
TVN24
Wypadek na Puławskiej
Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Nowy konsulat USA w Nuuk
Plecami do konsulatu. Tak zareagowali na nową placówkę
TVN24
Kapitan Jan Dobrogowski
Nowe informacje o polskim kapitanie statku z hantawirusem
TVN24
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
TVN24
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Tyle zapłacimy za benzynę w weekend
BIZNES
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
TVN24
29-letni operator ładowarki był pijany
Wsiadł pijany za stery ładowarki. Do policyjnej kamery pomachał butelkami po alkoholu
WARSZAWA
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom