Wigilia przyniesie zmianę w pogodzie, ale czy spadnie śnieg? Prognoza

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Zgniły wyż kontynentalny Frieda, który kształtował pogodę przez ostatnie dni, będzie stopniowo odsuwał się z Ukrainy w głąb Rosji. Ustąpi on miejsca płytkiej zatoce niżowej ze strefą pofalowanego, mało aktywnego frontu chłodnego, związanego z niżem Malte znad północnej Skandynawii. Wspomniany front będzie przemieszczał się z północnego zachodu w głąb naszego kraju, a towarzyszyć będą mu słabe opady deszczu lub mżawki. Przed frontem w dalszym ciągu przeważać będzie ponura aura, a w wilgotnym powietrzu występować będą warunki do utrzymywania się niskich chmur i mgieł. Za frontem napłynie nieco chłodniejsze, jednak w dalszym ciągu dość łagodne i wilgotne powietrze polarne.

W sobotę zachmurzenie całkowite czeka nas niemal w całym kraju, niewielkie przejaśnienia możliwe są jedynie na Śląsku i w rejonie Pomorza Zachodniego. W strefie frontowej, rozciągającej się od Warmii i Podlasia, przez centrum, po Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Przed frontem na południowym wschodzie w dalszym ciągu utrzymywać się będą silne zamglenia i mgły znacznie ograniczające widzialność. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-5 stopni w centrum kraju, do 6-7 stopni na zachodzie. Powieje wiatr południowo-zachodni, okresami zmienny, przeważnie słaby.

Powolna zmiana w pogodzie

W kolejnych dniach, czyli od niedzieli do wtorku, postępować będzie mozolna przebudowa pola barycznego. Znajdziemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia, a to oznacza słaby przepływ powietrza, dużo wilgoci, chmur i zamgleń. Opady, jeżeli już wystąpią, to będą niewielkie, w postaci mżawki. Zapowiadane ochłodzenie będzie więc postępować, jednak bardzo powoli.

Niedziela zapowiada się pochmurnie, a na wschodzie i południu - mglisto. Możliwe są śladowe opady mżawki. Temperatura wyniesie od 3 stopni na północnym wschodzie, przez 4 stopnie w centrum kraju, do 5-6 stopni na zachodzie. Nadciągnie przeważnie wschodni, okresami zmienny, słaby wiatr.

W poniedziałek także czeka nas pochmurna aura z zamgleniami na wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni na Podlasiu do 4-5 stopni w pozostałej części kraju. Wiatr nadciągnie z kierunków wschodnich. Słaby będzie na wschodzie, a umiarkowany i okresami dość silny - na zachodzie.

Dużo chmur, nadal mgliście

We wtorek na przeważającym obszarze kraju towarzyszyć nam będą chmury, które całkowicie przykryją niebo, a także zamglenia. Na przejaśnienia można liczyć jedynie na Pomorzu Zachodnim. W centrum możliwe są słabe opady mżawki, a na krańcach wschodnich przejściowo śladowe opady mokrego, ziarnistego śniegu. Termometry pokażą od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, przez 2 stopnie w centrum, po 4 stopnie w pozostałej części kraju. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, będzie przeważnie słaby.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na Wigilię. Mróz za dnia

Układ baryczny sprzyjający spływowi wyraźnie chłodniejszego powietrza do naszego kraju zaznaczy się dopiero w Wigilię. W okresie świąt pozostaniemy w objęciach chłodniejszego powietrza, jednak na ten moment nie widać w wyliczeniach modeli numerycznych aktywnej strefy frontowej przechodzącej przez Polskę. To oznacza, że opady śniegu mogą wystąpić, ale najpewniej będzie to śnieg ziarnisty, drobny, nietworzący pokrywy. Szansa na jej przyrost pojawi się jedynie w rejonach górskich.

Czeka nas pochmurna Wigilia z przejaśnieniami na północy kraju. W południowo-wschodniej części Polski możliwe są słabe opady mżawki lub deszczu, przejściowo drobnego śniegu. Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie dnia od -2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 1 stopień w centrum i na południowym wschodzie, do 2 stopni na zachodzie. Powieje północno-wschodni, przeważnie słaby wiatr.