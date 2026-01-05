Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu spadnie do 2-5 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -14/-12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -13/-10 st. C w centrum kraju, do -6/-5 st. C na Wybrzeżu i Podkarpaciu. Powieje wiatr południowy i wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek, 06.01.

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu spodziewany jest miejscami słaby opad śniegu. Śnieg ma również słabo sypać na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu. Spadnie go tam do 1-3 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie i Warmii, przez -5/-3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Ziemi Lubuskiej i samym Wybrzeżu. Wiatr, na ogół zachodni, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza najniższa będzie w południowo-zachodniej Polsce - na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie wyniesie poniżej 70 procent. Im dalej na północ, tym wilgotność będzie większa, miejscami wyniesie 80 i więcej procent. Warunki biometeo będą niekorzystne na wschodzie i południowym wschodzie, w pozostałych miejscach - neutralne.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie dość pogodna. Nad ranem pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -10 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko się wahać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Aura w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Może spaść słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -4 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko się wahać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu aura będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1004 st. C.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek w Poznaniu wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się wahać, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -4 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się wahać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno, okresami spadnie śnieg. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -8 st. C. Powieje wiatr zmienny i słaby. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie wystąpi zachmurzenie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko się będzie wahać, w południe wyniesie 987 hPa.

