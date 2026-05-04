Prognoza Pogoda na jutro - wtorek, 5.05. Nocą lokalnie może się błyskać Arleta Unton-Pyziołek |

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na zachodzie i północy kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami spadnie tam deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Początkowo wieczorem niewykluczone są też burze na Mazurach i Podlasiu oraz na Dolnym Śląsku i w Sudetach. Na pozostałym obszarze kraju dopisze dość pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Kaszubach do 12-13 st. C w centrum kraju i na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni wiatr, tylko na północy i zachodzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

Wtorek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, tylko na południowym wschodzie będzie jeszcze słonecznie. Na zachodzie i północy Polski spodziewany jest okresami deszcz o sumie 10-25 l/mkw., w centrum ma przelotnie padać do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie kraju możliwe są burze, krótkotrwałe i gwałtowne, podczas których może spaść grad. Tego dnia padać nie powinno jedynie na południu i południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 26 st. C w regionach centralnych, do 28 st. C w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający od zachodu na północny, umiarkowany i dość silny. W porywach na wschodzie może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę. W burzach będzie wiał mocno.

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do ponad 90 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie będzie bez większych zmian, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka wtorek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Poza tym możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się na ogół pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 7 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie umiarkowany. Ciśnienie będzie bez większych zmian, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada też deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 15 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, okresami popada deszcz. Termometry wskażą 12 st. C. Wiatr północno-wschodni, będzie umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami popada deszcz. Słupki rtęci pokażą 20 st. C. Wiatr północno-wschodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka we wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada deszcz. Po południu może pojawić się burza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 25 st. C. Wiatr północno-wschodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry wskażą 7 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, o północy sięgnie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy 28 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 982 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl