Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc początkowo na wschodzie kraju przyniesie pochmurną aurę, a miejscami spadnie słaby śnieg. W pozostałej części kraju najpierw będzie pogodnie, ale w ciągu nocy nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, miejscami wystąpi słaby śnieg i śnieg z deszczem marznącym, głównie na Pomorzu, w Wielkopolsce oraz centrum kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -5/-6 stopni Celsjusza na Śląsku, przez -4/-3 st. C w centrum kraju, do 0-2 st. C nad samym morzem. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach dojdzie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 29.12

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami na południowym wschodzie i północnym wschodzie kraju. Okresami wystąpią opady śniegu do jednego centymetra, ale na południu oraz północnym wschodzie do dwóch-trzech centymetrów. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej pojawią się słabe opady śniegu z deszczem marznącym. Termometry pokażą od 0 st. C na południowym wschodzie, przez 1-2 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na Pomorzu i Wybrzeżu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Najwyższa wilgotność powietrza czeka nas w części południowej Polski, przekroczy 90 procent. Warunki biometeo wszędzie okażą się niekorzystne, odczujemy zimno.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad ranem możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie spada, o w północy jego wartość osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek zapowiada się pochmurno, okresami spadnie słaby śnieg. Temperatura dojdzie maksymalnie do 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość wyniesie 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Nadciągnie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr z porywami do 50 km/h. Ciśnienie spada, o północy jego wartość osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami, okresami opadami śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura dojdzie maksymalnie do 5 st. C. We znaki da się zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr z porywami dochodzącymi do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami spadnie słaby śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, o północy jego wartość osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z opadami śniegu. Temperatura dojdzie maksymalnie do 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach wyniesie do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, a nad ranem - duże. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, o północy jego wartość osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu poniedziałek zapowiada się pochmurno, okresami z opadami słabego śniegu. Temperatura dojdzie maksymalnie do 1 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane, a nad ranem - duże. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość dojdzie do 50 km/h. Ciśnienie spada, o północy jego wartość osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie pochmurną aurę, a okresami okresami słaby śnieg. Temperatura dojdzie maksymalnie do 0 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 990 hPa.