Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - czwartek, 29.01. Miejscami popada śnieg

snieg droga samochody shutterstock_2415353271
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na czwartek, 29.01. Nocą miejscami wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura w części kraju spadnie poniżej -10 stopni.

Noc będzie pochmurna ze słabymi opadami śniegu na wchodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -1/-3 stopni Celsjusza na południu do -9/-11 st. C na północnym wschodzie. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Klatka kluczowa-193466
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 29.01

Na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Na Podhalu i Podbeskidziu wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -10/-7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -4/-2 st. C w centrum, do 0-2 st. C na południu. Powieje wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

Klatka kluczowa-193481
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie wysoka. Na północnym zachodzie wyniesie 85 procent i mniej, w centrum i na południu około 90-95 procent, a we wschodniej części kraju - nawet powyżej 95 procent. Warunki biometeo w całej Polsce będą neutralne.

Klatka kluczowa-193438
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, natomiast opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -4/-3 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek aura będzie pochmurna z niewielkimi rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście wystąpi zachmurzenie. Natomiast opady się nie pojawią. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -7/-6 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie pochmurną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie -6/-5 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno. Opady nie są spodziewane. Słupki rtęci wskażą co najmniej -5/-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w czwartek aura zapowiada się pochmurnie, choć opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy -4/-3 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Temperatura minimalna wyniesie -3/-1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek aura w Poznaniu zapowiada się pochmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie -1/0 st. C. Wiał będzie wiatr północno- wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura minimalna wyniesie -2/0 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 977 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie aura będzie pochmurna. Opady deszczu natomiast nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0-1 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 979 hPa i będzie wzrastać.

Klatka kluczowa-193424
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaZimaPolska
Czytaj także:
Służby przeszukują teren osuwiska na Jawie
Rośnie liczba ofiar, pogoda utrudnia akcję poszukiwawczą
Świat
Osuwisko na Sycylii
Premierka na miejscu osuwiska, prokuratura wszczyna śledztwo
Świat
Burza Chandra doprowadziła do powodzi w mieście Enniscorthy w Irlandii
Poziom wody wciąż się podnosi. Władze zarządziły ewakuację
Świat
Opady w sobotę u wybrzeży USA
Szykuje się kolejna burza. Ryzyko bomby cyklonowej
Świat
Oblodzenie, noc
Ślizgawica. Kolejne alarmy IMGW
Prognoza
Mróz, zima
Potężna dawka mrozu zmierza do Polski
Prognoza
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Przewrócił się diabelski młyn. Kristin przyszła po Josephie
Świat
Upały doprowadziły do pożarów buszu w Australii
49 stopni na termometrach. Jest taki żar, że wybuchają pożary
Świat
Ujęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii z nowej mapy
Astronomowie zobaczyli niewidoczne. I narysowali jego mapę
Nauka
Falcon 9
Deorbitacja rakiety może być widoczna z Polski
Nauka
Tak do Polski ma napływać mróz
"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend
Prognoza
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Opady śniegu, pogoda
W części kraju popada śnieg
Prognoza
Służby odnalazły ciało amerykańskiego studenta porwanego przez fale na Lanzarote
Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. Nie żyje amerykański student
Świat
Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora
Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód
Świat
Lód na chodniku
W nocy na chodnikach i drogach będzie ślisko
Prognoza
Głaz spadł na dom na Minorce
Głaz wielkości auta wpadł do sypialni. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Po osuwisku w Nascemi na Sycylii domy znalazły się na skraju klifu
"Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo skomplikowana"
Świat
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
"W tej chwili to istny rwący potok"
Świat
Mróz
Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie
Prognoza
Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Osuwisko zeszło, 23 żołnierzy zginęło
Świat
Pantera śnieżna (Panthera uncia)
Chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim kotem, została zaatakowana
Świat
Auta zagrzebane w śniegu w hiszpańskich górach Sierra Nevada
"Utknąłem w sobotę i wciąż nie mogę się wydostać"
Świat
Pożar w Jacobs Well po wypadku awionetki
Prawie 50 stopni na termometrach. Każda iskra może wywołać pożar
Świat
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Hipopotam w wodzie - zdjęcie poglądowe
Władze ostrzegają przed atakami krokodyli i hipopotamów
Świat
Lód, mróz
"Temperatura runie w przepaść". Może być poniżej -20 stopni
Prognoza
Noc mgła zima
Noc przyniesie zimowe opady i marznące mgły
Prognoza
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Utrudnienia na kolei, opóźnienia przekraczające osiem godzin
Prognoza
Lód w Szczecinie
Polska pod lodem. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom