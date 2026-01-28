Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pochmurna ze słabymi opadami śniegu na wchodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -1/-3 stopni Celsjusza na południu do -9/-11 st. C na północnym wschodzie. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Pogoda na jutro - czwartek, 29.01

Na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Na Podhalu i Podbeskidziu wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -10/-7 st. C na Suwalszczyźnie, przez -4/-2 st. C w centrum, do 0-2 st. C na południu. Powieje wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie wysoka. Na północnym zachodzie wyniesie 85 procent i mniej, w centrum i na południu około 90-95 procent, a we wschodniej części kraju - nawet powyżej 95 procent. Warunki biometeo w całej Polsce będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, natomiast opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -4/-3 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek aura będzie pochmurna z niewielkimi rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3/-2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście wystąpi zachmurzenie. Natomiast opady się nie pojawią. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -7/-6 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie pochmurną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie -6/-5 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno. Opady nie są spodziewane. Słupki rtęci wskażą co najmniej -5/-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w czwartek aura zapowiada się pochmurnie, choć opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy -4/-3 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Temperatura minimalna wyniesie -3/-1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek aura w Poznaniu zapowiada się pochmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie -1/0 st. C. Wiał będzie wiatr północno- wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura minimalna wyniesie -2/0 st. C. Powieje wiatr północno-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 977 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie aura będzie pochmurna. Opady deszczu natomiast nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0-1 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 979 hPa i będzie wzrastać.

