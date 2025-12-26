Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 26.12. W części kraju podmuchy będą dość silne

|
Wiatr, silny wiatr, wichury
Prognoza na piatek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na drugi dzień świąt. Piątek 26.12 przyniesie nam pochmurną aurę z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami spodziewane są dość silne podmuchy wiatru.

Piątek przyniesie nam przeważnie pochmurne niebo. Tylko w południowo-zachodniej, południowej i północno-wschodniej Polsce wystąpią większe przejaśnienia. Termometry pokażą od -1 stopnia Celsjusza na południu, poprzez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Wybrzeżu. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na północnym wschodzie okresami dość silny, o porywach sięgających 50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-121312
Prognoza na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 60 procent na południu do 80 procent w północnej Polsce. Zapanuje zimno i neutralne warunki biometeorologiczne.

Klatka kluczowa-121284
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny piątek. Termometry pokażą do 1 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i ma spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie niebo będzie w piątek pochmurne, ale wystąpią rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, a w południe sięgnie 1027 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu piątek zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 1019 hPa i ma spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek upłynie we Wrocławiu pod znakiem chmur, ale niebo ma się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy do 0 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, a w południe sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w piątek zapanuje pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i ma spadać.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
