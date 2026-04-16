Prognoza Pogoda na dziś - czwartek, 16.04. Tu może dziś przelotnie popadać Tomasz Wakszyński

Prognozy pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

W czwartek czeka nas przeważnie duże zachmurzenie. W godzinach porannych lokalnie, zwłaszcza w pasie Wybrzeża, będą się utrzymywać silne zamglenia i mgły. W ciągu dnia, szczególnie w centrum i na wschodzie, miejscami mogą wystąpić słabe i przelotne opady deszczu poniżej dwóch litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-8 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 10-12 st. C w rejonie Trójmiasta, na Warmii i Suwalszczyźnie oraz 13-16 st. C w większości kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr, początkowo słaby i zmienny, w ciągu dnia zmieni kierunek na północno-zachodni i może wzmocnić się do umiarkowanego.

Warunki biometeo

W większości kraju wilgotność nie przekroczy 70 procent. Najwięcej, ponad 80 procent, wyniesie na Wybrzeżu i w górach. Na północnym wschodzie i Wybrzeżu odczujemy chłód, na południowym zachodzie - ciepło, a na pozostałym obszarze - komfort termiczny. Na Wybrzeżu warunki biometeo będą niekorzystne, na południowym zachodzie - korzystne, a w reszcie kraju aura nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie czwartek może przynieść początkowo szybko zanikające zamglenia i mgły. W ciągu dnia wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, a po południu niewykluczony jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Początkowo wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby, ale w przeważającej części dnia powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka przeważnie duże lub całkowite zachmurzenie. Początkowo rozwinie się mgła, a następnie zamglenie. Słupki rtęci pokażą nie więcej niż 10 st. C. Wiatr, początkowo słaby i zmienny, w ciągu dnia zmieni kierunek na północny i okresami będzie umiarkowany. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu prognozowane jest duże zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie 16 st. C. Słaby wiatr powieje początkowo ze zmiennych kierunków, a w drugiej części dnia z północnego zachodu. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się w czwartek umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Po południu możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie, które przyniesie przelotne opady deszczu. Temperatura sięgnie maksymalnie 15 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie się waha, w południe wyniesie 994 hPa.

