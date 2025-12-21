Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na 16 dni: na północy rośnie mroźny wyż. Zmarzniemy

|
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Na północy rośnie mroźny wyż
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na 16 dni. Zimno uderzy w Polskę już w Wigilię. Jak niskich temperatur możemy spodziewać się w święta Bożego Narodzenia i czy spadnie śnieg? Synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski przygotował autorską prognozę długoterminową na nadchodzące dni.

Po wielu tygodniach jesiennej szarugi i dość wysokiej jak na grudzień temperatury, w najbliższych dniach czeka nas radykalna zmiana pogody. Jej główną przyczyną będzie formujący się nad Skandynawią wyż, który we wtorek będzie mieć swoje centrum, z ciśnieniem 1035 hektopaskali, nad środkową Norwegią. Takie położenie ośrodka wysokiego ciśnienia sprawi, że skieruje on do nas zimne i suche arktyczne powietrze z północy. Konsekwencją takiej cyrkulacji powietrza będzie nagłe ochłodzenie w połowie tygodnia i spadek temperatury maksymalnej o około 10 stopni w ciągu jednej doby. Napierające z północnego wschodu zimno odepchnie cieplejsze masy powietrza, które jeszcze są nad Polską za nasze zachodnie i południowe granice (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Na północy rośnie mroźny wyż
Pogoda na 16 dni. Na północy rośnie mroźny wyż
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Pogoda na Boże Narodzenie

Na początku tygodnia będzie jeszcze jesiennie, to znaczy do 6 stopni. Już w Wigilię wszyscy odczujemy jednak wtargnięcie do Polski lodowatego powietrza z północy - tego dnia na termometrach będzie do -5 stopni, a w nocy ze środy na czwartek temperatura lokalnie może spaść do około -15 stopni. W kolejnych dniach, czyli w święta i do końca grudnia, będzie utrzymywać się lekko mroźna aura, a na zachodzie oraz nad morzem będzie nieco powyżej 0 stopni. Następnie, już na początku stycznia, gdy dotrze do nas kolejna fala chłodu, temperatura w wielu miejscach obniży się do -5/-6 stopni w ciągu dnia. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.

Pogoda na święta i Nowy Rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na święta i Nowy Rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat

Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

