Ostrzeżenia IMGW. Tu w ciągu dnia zagrzmi i powieje
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:
- podlaskim, w północnej części województwa;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach wschodnich.
W województwach tych miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 20, lokalnie około 30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru w czasie burz mogą rozwijać prędkość do 60 kilometrów na godzinę, niewykluczone będą też opady drobnego gradu. Alarmy będą w mocy we wtorek w godzinach 11-20.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Alarmy przed silnym wiatrem zostały wydane w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim.
W powiatach tych występuje dość silny i silny wiatr z północnego zachodu i północy o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach rozwijający do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 14 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.