Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Tu w ciągu dnia zagrzmi i powieje Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

podlaskim , w północnej części województwa;

warmińsko-mazurskim, w powiatach wschodnich.

W województwach tych miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 20, lokalnie około 30 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru w czasie burz mogą rozwijać prędkość do 60 kilometrów na godzinę, niewykluczone będą też opady drobnego gradu. Alarmy będą w mocy we wtorek w godzinach 11-20.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy przed silnym wiatrem zostały wydane w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim.

W powiatach tych występuje dość silny i silny wiatr z północnego zachodu i północy o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach rozwijający do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 14 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.