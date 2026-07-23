IMGW ostrzega przed burzami i ulewami
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Żółte alarmy wydano w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, łobeskim, drawskim, wałeckim, szczecińskim, świdwińskim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;
- wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: Grudziądz, grudziądzkim, brodnickim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, brodnickim, rypińskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim;
- małopolskim;
- śląskim;
- łódzkim, poza skrajnymi zachodnimi powiatami;
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć krótkotrwałe lecz intensywne opady deszczu od 15 do 25 l/mkw., punktowo do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad. Najbardziej intensywne opady, również niezwiązane z aktywnością burzową, będą występowały lokalnie. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 22 w czwartek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami
Żółte alarmy wydano w województwach:
- pomorskim;
- wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim;
- kujawsko-pomorskiego, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, chełmińskim, toruńskim, Toruń, bydgoskim, Bydgoszcz, Toruń, nakielskim.
Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Skumulowana suma opadu miejscami wyniesie od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad. Strefy opadów przemieszczać się będą z północy na południe. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 8 do 20 w czwartek, a dla skrajnie północnych powiatów obowiązują od czwartku od godziny 7 do godziny 15.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.