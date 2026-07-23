Prognoza IMGW ostrzega przed burzami i ulewami Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy wydano w województwach:

zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, łobeskim, drawskim, wałeckim, szczecińskim, świdwińskim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, sławieńskim;

pomorskim , w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: Grudziądz, grudziądzkim, brodnickim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, brodnickim, rypińskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

lubelskim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim ;

małopolskim ;

śląskim ;

łódzkim, poza skrajnymi zachodnimi powiatami;

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć krótkotrwałe lecz intensywne opady deszczu od 15 do 25 l/mkw., punktowo do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad. Najbardziej intensywne opady, również niezwiązane z aktywnością burzową, będą występowały lokalnie. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 22 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy wydano w województwach:

pomorskim ;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim;

kujawsko-pomorskiego, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, chełmińskim, toruńskim, Toruń, bydgoskim, Bydgoszcz, Toruń, nakielskim.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Skumulowana suma opadu miejscami wyniesie od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad. Strefy opadów przemieszczać się będą z północy na południe. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 8 do 20 w czwartek, a dla skrajnie północnych powiatów obowiązują od czwartku od godziny 7 do godziny 15.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.