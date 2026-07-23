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IMGW ostrzega przed burzami i ulewami

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Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami oraz ulewami. Na mapie Polski znaczna część kraju została zaznaczona na żółto.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, łobeskim, drawskim, wałeckim, szczecińskim, świdwińskim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: Grudziądz, grudziądzkim, brodnickim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, brodnickim, rypińskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim;
  • małopolskim;
  • śląskim;
  • łódzkim, poza skrajnymi zachodnimi powiatami;

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć krótkotrwałe lecz intensywne opady deszczu od 15 do 25 l/mkw., punktowo do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad. Najbardziej intensywne opady, również niezwiązane z aktywnością burzową, będą występowały lokalnie. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 22 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia IMGW - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy wydano w województwach:

  • pomorskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim;
  • kujawsko-pomorskiego, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, chełmińskim, toruńskim, Toruń, bydgoskim, Bydgoszcz, Toruń, nakielskim.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Skumulowana suma opadu miejscami wyniesie od 30 do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad. Strefy opadów przemieszczać się będą z północy na południe. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 8 do 20 w czwartek, a dla skrajnie północnych powiatów obowiązują od czwartku od godziny 7 do godziny 15.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
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Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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