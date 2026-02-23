Odwilż. W nocy prawie nie było mrozu

Mapa opadów w Polsce na kolejną dobę Źródło: ventusky.com

Mroźne poranki, do których przyzwyczaiły nas ostatnie tygodnie, na razie ustąpiły miejsca łagodniejszej aurze. W nocy z niedzieli na poniedziałek w prawie całej Polsce temperatura minimalna kształtowała się powyżej zera. Jedynie na stacji synoptycznej w Suwałkach termometry pokazały -0,5 stopnia Celsjusza. Najwyższą wartość, 7,3 st. C, odnotowano natomiast w Legnicy.

Temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek Źródło: CMM IMGW

Mapa opadów. Tam będzie deszczowo

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek Polska znajduje się pod wpływem niżu Alina. O poranku jego centrum ulokowane było na Mazurach w rejonie Mikołajek i zmierzało na Białoruś.

- Związany z niżem front rozciąga się nad wschodnimi i południowymi regionami, jednak po południu odsunie się poza granice kraju - przekazała. - Od zachodu nad północno-zachodnie i zachodnie regiony wkroczy jednak kolejny, związany z niżem znad Morza Północnego. Przyniesie nową porcję deszczu, co w sumie oznacza do wieczora opady rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy.

Dodała, że układy niskiego ciśnienia narzuciły w Polsce zachodnią cyrkulację atmosfery, co oznacza napływ łagodnych, ciepłych mas powietrza polarnego znad Atlantyku i silniejszy wiatr.

Mapy pokazują, jak opady będą wędrować nad Polską w ciągu kolejnej doby:

Mapa opadów w Polsce na kolejną dobę Źródło: ventusky.com

Radar opadów w Polsce

