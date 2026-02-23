Logo TVN24
Odwilż. W nocy prawie nie było mrozu

Ferie, zima, odwilż
Mapa opadów w Polsce na kolejną dobę
Źródło: ventusky.com
Odwilż w Polsce. W nocy temperatura minimalna w większości kraju wynosiła powyżej zera. Ocieplenie związane jest z układami niskiego ciśnienia, zaciągającymi do Polski łagodne masy powietrza. Zmiana ta przynosi jednak także opady.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mroźne poranki, do których przyzwyczaiły nas ostatnie tygodnie, na razie ustąpiły miejsca łagodniejszej aurze. W nocy z niedzieli na poniedziałek w prawie całej Polsce temperatura minimalna kształtowała się powyżej zera. Jedynie na stacji synoptycznej w Suwałkach termometry pokazały -0,5 stopnia Celsjusza. Najwyższą wartość, 7,3 st. C, odnotowano natomiast w Legnicy.

Temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek
Temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek
Źródło: CMM IMGW

Mapa opadów. Tam będzie deszczowo

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek Polska znajduje się pod wpływem niżu Alina. O poranku jego centrum ulokowane było na Mazurach w rejonie Mikołajek i zmierzało na Białoruś.

- Związany z niżem front rozciąga się nad wschodnimi i południowymi regionami, jednak po południu odsunie się poza granice kraju - przekazała. - Od zachodu nad północno-zachodnie i zachodnie regiony wkroczy jednak kolejny, związany z niżem znad Morza Północnego. Przyniesie nową porcję deszczu, co w sumie oznacza do wieczora opady rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy.

Dodała, że układy niskiego ciśnienia narzuciły w Polsce zachodnią cyrkulację atmosfery, co oznacza napływ łagodnych, ciepłych mas powietrza polarnego znad Atlantyku i silniejszy wiatr.

Mapy pokazują, jak opady będą wędrować nad Polską w ciągu kolejnej doby:

Klatka kluczowa-245342
Mapa opadów w Polsce na kolejną dobę
Źródło: ventusky.com

Radar opadów w Polsce

Alarmy dla 10 województw. Uważajmy na drogach
Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Udostępnij:
Tagi:
prognoza pogodypogoda
