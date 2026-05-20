Gdzie jest burza? Tu silnie pada deszcz

W środę po godzinie 16 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek przekazała, że choć Polska znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, na północnym wschodzie i wschodzie kraju uaktywnia się strefa kłębiastego zachmurzenia. Związana jest ona z rozległym frontem rozciągającym się nad wschodnią Europą.

Wstępują tam przelotne opady deszczu, a lokalnie grzmi. Synoptyk wyjaśniła, że w ciągu dnia zjawiska mogą szybko wygasać, a następnie pojawiać się nowe.

Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwie podlaskim, w rejonie Czyżewa i Kolna. Burze pozostają stacjonarne.

Zjawiska są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu o natężeniu do 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rozwijające prędkość do 75 kilometrów na godzinę

