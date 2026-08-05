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Upalna środa. Ponad 30 stopni rano, wartości wciąż rosną

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Upalny dzień nad jeziorem w Piasecznie
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło
Upały w Polsce wchodzą w kulminacyjną fazę. W środę wartości powyżej 30 stopni pojawiały się na termometrach już o godzinie 9. Gorąco było także w nocy - w wielu regionach panowała noc tropikalna.

Polska znalazła się pod wpływem ciepłych, zwrotnikowych mas powietrza. W wielu regionach już we wtorek temperatura maksymalna przekroczyła 30 stopni Celsjusza, a z prognoz wynika, że w środę i czwartek będzie jeszcze goręcej.

Upał w środę. 30 stopni o 9 rano

Jak przekazał synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w środę granica upału została przekroczona w wielu miejscach już w godzinach porannych. O godzinie 9 w Wadowicach w województwie małopolskim zarejestrowano 31,3 st. C. Ponad 30 st. C było także w małopolskich wsiach Łapanów i Jodłownik.

O upale w godzinach porannych donosi również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak wynika z mapy opublikowanej przez IMGW, o godz. 9 w Przemyślu było 31,3 st. C. Ponad 30 st. C zarejestrowano w Rzeszowie i Bielsku-Białej, a równo 30 st. C - w Wieluniu.

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Temperatura o godzinie 9 rano w środę 5 sierpnia
Temperatura o godzinie 9 rano w środę 5 sierpnia
Źródło zdjęcia: IMGW

Bez wytchnienia po zmroku. Tu noc była tropikalna

Za nami również ciepła, a miejscami nawet tropikalna noc. Na stacji synoptycznej w Krośnie (woj. podkarpackie) temperatura nie spadła poniżej 23,5 st. C. Ponad 20 stopni było także w niektórych miejscowościach w województwach: łódzkim, śląskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę
Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę
Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Niemal tropikalną noc mieliśmy nawet wysoko w górach. Jak przekazał Karkonoski Park Narodowy, w środę o godz. 23 na Śnieżce było 20,7 st. C, a o godz. 5 rano nawet więcej, bo 21,7 st. C. Nie możemy jednak mówić o nocy tropikalnej, ponieważ we wtorek o godz. 20 zanotowano 17,7 st. C. Park dodał, że nocą na Śnieżce było wyjątkowo sucho - przez większą jej część nie przekraczała 50 procent, co jest bardzo rzadkie w tym miejscu.

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl, Karkonoski PN
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Tagi:
UpałIMGWpogoda
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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