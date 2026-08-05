Upalna środa. Ponad 30 stopni rano, wartości wciąż rosną

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Wojtek Jargiło

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska znalazła się pod wpływem ciepłych, zwrotnikowych mas powietrza. W wielu regionach już we wtorek temperatura maksymalna przekroczyła 30 stopni Celsjusza, a z prognoz wynika, że w środę i czwartek będzie jeszcze goręcej.

Upał w środę. 30 stopni o 9 rano

Jak przekazał synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w środę granica upału została przekroczona w wielu miejscach już w godzinach porannych. O godzinie 9 w Wadowicach w województwie małopolskim zarejestrowano 31,3 st. C. Ponad 30 st. C było także w małopolskich wsiach Łapanów i Jodłownik.

O upale w godzinach porannych donosi również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak wynika z mapy opublikowanej przez IMGW, o godz. 9 w Przemyślu było 31,3 st. C. Ponad 30 st. C zarejestrowano w Rzeszowie i Bielsku-Białej, a równo 30 st. C - w Wieluniu.

>>> CZYTAJ TEŻ: 41 stopni w wyliczeniach modeli. Żar na mapach IMGW

Temperatura o godzinie 9 rano w środę 5 sierpnia Źródło zdjęcia: IMGW

Bez wytchnienia po zmroku. Tu noc była tropikalna

Za nami również ciepła, a miejscami nawet tropikalna noc. Na stacji synoptycznej w Krośnie (woj. podkarpackie) temperatura nie spadła poniżej 23,5 st. C. Ponad 20 stopni było także w niektórych miejscowościach w województwach: łódzkim, śląskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Niemal tropikalną noc mieliśmy nawet wysoko w górach. Jak przekazał Karkonoski Park Narodowy, w środę o godz. 23 na Śnieżce było 20,7 st. C, a o godz. 5 rano nawet więcej, bo 21,7 st. C. Nie możemy jednak mówić o nocy tropikalnej, ponieważ we wtorek o godz. 20 zanotowano 17,7 st. C. Park dodał, że nocą na Śnieżce było wyjątkowo sucho - przez większą jej część nie przekraczała 50 procent, co jest bardzo rzadkie w tym miejscu.